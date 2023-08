Coureur Local is startschot van Hertsbergse Feesten

Het kermiscomité van Hertsberge organiseert tijdens het weekend van 25, 26 en 27 augustus de Hertsbergse Feesten met een programma opgebouwd rond wielrennen, muziek en culinaire hoogstandjes.

Het startschot van de Hertsbergse feesten wordt gegeven met de Coureur Local-koers op vrijdag 25 augustus De koers is voor recreanten en heeft een uniek parcours dat zowel het bos als het centrum van Hertsberge doorkruist. Nieuw dit jaar is de koerskaravaan en de massagebooth. De wedstrijd voor -16 jarigen start om 18 uur. De volwassenen fietsen om 19 uur. Tijdens de koers is er muzikale omlijsting van de Toâpe Geroapte. Na de prijsuitreiking volgt een optreden van coverband Lajos & The Gang in de Zomerbar van SC Marietteje. Info over de koers op www.coureurlocal.be/coureurlocalkoers/.

Oldtimers

Op zaterdag 26 augustus wordt Hertsberge volgestouwd met oldtimers voor de Vandoorne Classic Oldtimertreffen tussen 11 en 18 uur. Er zijn optredens van Marcel Den Dertiende en The Shagadeers. Om 13.30 uur houden de Hertenschutters hun kermisschieting.

Zondag 27 augustus genieten de inwoners van Hertsberge van een gratis aperitief vanaf 11 uur in het kader van ‘Het bestuur komt naar je toe’. Vanaf 12.30 uur is het culinair genieten in de horecastraat met deze plaatselijke horecatoppers: Taverlani, Schatteman, Raffiné, Biebauw Catering, Vers Varkentje en Good Mood & Food. In de namiddag voorziet het kermiscomité dansinitiaties, met om 14 uur een Salsa-initiatie en om 15 uur een Line Dance-initiatie. Om 17 uur is er nog een optreden van coverband Sounds Familiar. In de Zomerbar is er als afsluiter een dj die zijn set start om 20.30 uur.

Eucharistieviering

Op kermismaandag is er om 9 uur de eucharistieviering voor de overleden parochianen en een uurtje later gaat het ontmoetingshuis Het Hertenbos open. In de namiddag is er een optreden van Dave Calbo om 14.30 uur. (GST)