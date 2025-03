Country troef bij ‘Dance & Glitter’ in Bissegem

Wat een rustige avond vol linedance moest zijn, mondde uit tot een overrompeling op de dansvloer. De country linedance lokte veel dansliefhebbers vanuit alle windstreken naar feestzaal Koningshof in Bissegem, de thuisbasis van Dance & Glitter.

De dansclub houdt veel dansavonden. Regelmatig nodigen ze een gastlesgever uit. “Deze keer hebben we iemand uit Ardooie van de countryclub Nobody om een initiatie country linedance te geven. Naast onze eigen clubleden was er een massale opkomst vanuit andere countryclubs. Ik had dat niet verwacht. Er was te weinig plaats om iedereen op de dansvloer te krijgen”, vertelt Glenn Vlieghe (46), bezieler van Dance & Glitter.

De dansclub bestaat 15 jaar en telt 250 leden in verschillende disciplines. Ze geven koppeldansen zoals ballroom, zumba, linedance… Ze geven ook veel lessen openingsdans voor huwelijken. “Het dansen zit in de lift. Velen komen proeven bij de workshops”, zegt Glenn. Voor het VTM-programma Sterren op de dansvloer mocht hij dansinitiaties geven op het autosalon in Brussel.

(CH)