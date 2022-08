Corso met 1 miljoen dahlia’s trekt er vandaag weer op uit in Blankenberge

Na een onderbreking van twee jaar keert het Blankenbergse bloemencorso vandaag in volle glorie terug: dertien praalwagens, zeven dansgroepen, drie muziekkorpsen en nog tal van kleinere wagens staan samen met honderdtal figuranten garant voor een bloemenspektakel zonder weerga.

De bloemen – zowat 1 miljoen (!) dahlia’s – schijnen trouwens van een uitmuntende kwaliteit te zijn dit jaar, de moeite dus om eens naar de badstad af te zakken. Als voorsmaakje op het corso werd op het Koning Leopold III-plein ook een indrukwekkende bloemenconstructie neergeplant.

‘De Vloot’, een soort gaanderij van 30 op 14 meter, staat voor verbinding met de zee en stelt drie boten voor die elkaar kruisen. De veldbloemen van Tblommeke meets Barblomster, een bloemist uit Dendermonde, sieren het stationsplein nog tot maandag.

De bloemenstoet zelf start zondagmiddag om 14.30 uur in de Jeanne Vande Puttelaan en trekt dan via de Koning Albert I-laan het centrum in om te eindigen op de Grote Markt. Het thema ‘Corso, eropuit!’ is een knipoog naar de coronaperiode waarin we massaal onze eigen streek verkenden of op vakantie gingen dicht bij huis. De praalwagens zijn als het ware dus rijdende postkaartjes. Opgepast: zowel voor, tijdens als na de stoet gelden er tijdelijke verkeersbeperkingen.