Conservatorium Kortrijk kaapt stadhuis

Het Conservatorium Kortrijk palmde zaterdag met de ‘Nacht van het Conservatorium’ het historisch stadhuis in van 16 uur tot middernacht met liveoptredens van leerlingen muziek, woord en dans. Het evenement trok enorm veel bezoekers aan.

Conservatorium Kortrijk vierde de dag van de Academies non-stop met een namiddag-, avond- en nachtprogramma in het stadhuis. Alle locaties werden gebruikt: de Trouwzaal, de Gotische zaal, de Beatrijszaal, de Oude Gotische Raadszaal, de Gemeenteraadszaal en zelfs de Raadskelder.

“We deden dit met muziek, woord en dans. Ook hier vormde magie de rode draad. Denk maar aan Weerwolven, Sprookjes, Toverkracht, Magische liedjes, een strijkorkest en cello-ensemble, een koperensemble en slagwerkensemble. Verder een pianorecital en Kamermuziek en enkele toneelfragmenten en comedy als apotheose”, aldus Erik Desimpelaere, directeur Conservatorium Kortrijk.

Ruim 500 leerlingen traden op voor in totaal bijna 2.000 toeschouwers. Er was een line-up van 44 optredens, verspreid over de 6 zalen. In de Gotische zaal was er doorlopend koormuziek te horen en te zien met oude Vlaamse liedjes verzorgd door leerlingen uit de afdelingen van de deelgemeenten. “Precies een oud Vlaams feest met liedjes uit het Oude Vlaams Liedboek met aangepaste kledij en een leuke choreografie. Het was echt voluit genieten”, zeggen Marthe en Joris, beiden zeventigers.

“Een bijzonder mooi decor”

“Ik heb genoten van het pianoconcert in de Oude Gotische zaal: prachtige kamermuziek in een bijzonder mooi decor. Trouwens het volledige stadhuis is een bijzonder mooi decor”, zegt Ghislaine De Maerschalck, die voor de eerste keer het stadhuis bezocht en de Oude Gotische zaal zag. “Dat mag gerust nog eens georganiseerd worden in zulk mooi kader.”

In de Trouwzaal was er van 16 tot 20 uur tRAUW, een dans- en woordatelier met verscheiden klasjes en klassen. “Met een knipoog naar trouwzaal. Als je ‘trouw’ hoort kan je ook denken aan trouw zijn aan iemand of aan trouwen. Het was spelen met woorden en dansen. Wonderlijk wat je allemaal met taal en woord kan doen”, zeggen broer en zus Jozefien en Aaron.

De Nacht van het Conservatorium was live te volgen op de Kortrijkse jongerenradio Quindo, een huisgenoot van het Conservatorium in Muziekcentrum Track, met gesprekjes, reportages, interventies en veel muziek.