Confrerie blikt vooruit naar carnaval ‘24: “Geleerd uit fouten van vorig jaar”

Op de jaarlijkse persbabbel van de Confrerie van de Leute werd het carnavalsprogramma ’24 voorgesteld. Een van de mededellingen ging over het prinsenbal: dat zal op zaterdag 27 januari opnieuw plaatsvinden in het vertrouwde casino.

“Hopelijk wordt hiermee de chaos van ons vorig prinsenbal, veroorzaakt door een foutieve inschatting, maar ook door onvoorziene omstandigheden na de alom bekende volkstoeloop, vermeden. Als organisatie kunnen wij enkel maar leren uit onze fouten”, sprak voorzitter John Vermeersch. Hij had ook een goed woordje over voor de twee prinsen. “Hoe zij de onverwachte wending hebben doorstaan, verdient een pluim. Beide prinsen hebben bewezen volwaardige ambassadeurs te zijn van ons Blankenbergs carnaval.”

De kandidaten die dit jaar meedingen voor de titel van prins en prinses, zijn Marleen Boddin en Bart Laforce. “Beide kandidaten hebben er intussen al een stevige campagne op zitten samen met hun enthousiaste entourage. Ik wens beiden veel succes de komende weken”, aldus Vermeersch.

Hoogdagen

Op zondag 28 januari is iedereen welkom op de receptie in het stadhuis, waar de verenigingen de nieuwe prins en erejonker hun geschenken kunnen aanbieden. “Nadien maken we onder leiding van De Pekkers een kleine rondtoer door onze stad en ontbinden rond de klok van 13 uur met een kippenfestijn in Bistro de Perse.”

“Zaterdag 10 februari wordt voor onze nieuwe prins zijn hoogdag”, aldus Vermeersch. Na de officiële aanstelling in het stadhuis, is er nog een receptie in Smash Café aangeboden door de confrerie. “En op zondag 11 februari krijgen we het moment waar iedere carnavalist in stilte naar toeleeft: onze jaarlijkse carnavalsstoet. Deze vertrekt dit jaar om 14.30 uur aan de Jeanne Vandeputtelaan, om te eindigen in een grote farandolle op de Markt”, klinkt het.

Andere highlights worden de verkiezing van de jeugdprins en -prinses op zondag 14 januari in Bistro De Perse, de verkiezing van het seniorenprinsenpaar – huidige kandidaten zijn Yvette Maes en Bert Cuyle – op zaterdag 20 januari in Kusttheater ’t Colisee, de kinderstoet op maandag 12 februari, de Vûle Jeanettestoet op dinsdag 13 februari, en ten slotte nog de carnavalsduik op zaterdag 17 februari als traditionele afsluiter van carnaval.

Confrerie afgeslankt

“Wij als confrerie zullen alvast ons steentje blijven bijdragen waar nodig en ons steedje als waardige ambassadeurs blijven vertegenwoordigen. Zoals iedereen al wist, is de confrerie overigens wat afgeslankt. Om gezondheidsredenen en interne conflicten hebben we – met wederzijds respect voor elkaars keuze – afscheid genomen van enkele confreristen.”

“Daar wij ook een vereniging zijn met veel verplichtingen en tradities, en daarom niet echt goed in de markt liggen bij de jeugd, spreekt het voor zich dat het niet gemakkelijk is om vers bloed aan te trekken. Desondanks staat de deur open voor carnavalisten/vrijwilligers die zich geroepen voelen om deel uit te maken van onze vereniging. Elke inbreng van ideeën, hulp bij het organiseren en promoten van ons Blankenbergs carnaval blijft dus zeker welkom”, besluit Vermeersch.