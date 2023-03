Confettiverbod zorgt voor pak minder afval tijdens Heist Carnaval

Het confettiverbod tijdens Heist Carnaval had duidelijk effect: volgens het gemeentebestuur werd driekwart minder afval opgehaald, ofwel tien ton in plaats van veertig ton. “Onze dienst Stadsonderhoud had door het verbod ook een pak minder opkuiswerk, waardoor de straten er zeer snel weer proper bijlagen”, klinkt het.

Carnaval in Heist was ook dit jaar een editie zonder confetti. Omdat het centrum van Heist na de vierdaagse telkens als een ravage werd achtergelaten en er ook vaak papiersnippers en bedrijfsafval werd gebruikt in plaats van de traditionele confetti, oordeelde Knokke-Heist dat het gebruik van confetti niet langer ecologisch verantwoord was. En dat laat zich ook voelen in de cijfers, zo blijkt nu. Tijdens de afgelopen editie werd driekwart minder afval opgehaald. In cijfers: tien ton in plaats van veertig ton. Elke carnavalsgroep mocht als alternatief wel 50 kilogram snoep uitdelen. Dat werd letterlijk en figuurlijk gesmaakt. (MM)