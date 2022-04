Concert van Scala is kers op de taart als afsluiter van Lumen

Met als apotheose een optreden van het koor Scala en de Kolacny Brothers sloot De Panne na 29 voorstellingen het laser- en lichtspektakel Lumen op de Zeedijk af.

De ijzige noorderwind werd weggeblazen door de hartverwarmende meisjes- en damesstemmen van het wereldberoemde koor en de massa toeschouwers die waren samengedromd rond het podium op de Esplanade genoot met volle teugen.

Startschot van Jef Neve

Het lokaal bestuur blikt positief terug op dit bijzondere voorjaarsevenement waarmee ze hun gemeente op een unieke manier op de kaart hebben gezet. Op 26 februari gaf pianist Jef Neve het startschot voor dertig licht- en lasershows waarbij het publiek telkens bij valavond werd getrakteerd op een memorabele beleving, met zicht op het mooie strand en de zee.

Unieke concept

Dit over een traject van 1,5 km tussen het Leopold-I-monument en de Drie Wijsneuzen aan het Canadezenplein. Na enkele specials zoals de dansshow van Dynamic Crew Dance, de Plopsa Nights en DJ Sir Jacobs was het optreden van Scala de kers op de taart voor dit Lumen-voorjaarsevenement.

Het talrijk opgekomen publiek mocht gratis genieten van het optreden van Scala. De broers Stijn en Steven Kolacny verwierven internationale faam met hun unieke concept en zorgden ook op deze laatste Lumen-avond voor entertainment van de bovenste plank. Dirigent Stijn dirigeerde vol passie zijn dames, terwijl zijn broer Steven helemaal opging in zijn begeleiding aan de piano.

Publiek geniet

Het repertoire van Scala is heel gevarieerd. Van populaire rocknummers, metal, dance, hiphop en popsongs tot eigen composities. De broers Kolacny steken bekende nummers in een uniek Scala-jasje en de Scala-dames maken van elk nummer met hun hemelse stemgeluiden een unieke ingetogen versie.

Hoe kon het ook anders dan dat het optreden zou doorspekt zijn met liedjes waarin meisjesnamen de hoofdrol spelen: Layla van De Kreuners, Irene van De Mens, Jessica van Rocco Granata… Met klassiekers als Groovy Kind of Love van Phil Collins, Here Comes The Sun van The Beatles en Viva La Vida van Coldplay zat de sfeer er helemaal in en hing het publiek tot 22.00 uur aan de lippen van het fantastische koor.

