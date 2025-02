Concert over liefde door flexband Ambrosia

Met grote liefde voor de muziek speelt de flexband Ambrosia, het vroegere Rhetorika, een concert over… de liefde. Dat gebeurt op zondag 16 februari om 14.30 uur, niet toevallig vlakbij Valentijn. In de toegangsprijs van 15 euro is een portie oliebollen inbegrepen. Want de liefde gaat ook door de maag.

Het optreden heeft plaats in zaal Club de B aan de ’s Gravenwinkelstraat. “We zullen de zaal passend versieren”, zegt voorzitter Wim Verschelde van Ambrosia. “Met hartjes en attributen die naar de liefde en het dan net voorbije feest van Valentijn verwijzen. Maar de kern van de zaak is natuurlijk de muziek. Onze dirigent Robin Verhelst kiest een aantal amoureuze nummers.”

Populaire muziek

Ambrosia is ontstaan uit de voormalige harmonie Rhetorika, die in 1922 werd opgericht. Het gezelschap musiceert sinds 2022 als flexband. Dat is een kleinschalig muziekensemble met vijf instrumentengroepen annex slagwerk. “Ons repertoire bestaat uit bekende en populaire muziek”, vervolgt Wim. “Er wordt in het voorjaar telkens een concert gespeeld en voorts zijn we present op evenementen allerhande. Ambrosia telt een 20-tal muzikanten en dirigent Robin Verhelst zorgt voor de professionele, artistieke leiding. Er wordt gespeeld op recreatief niveau. Wekelijks op woensdagavond van 20 tot 21.45 uur hebben de repetities plaats in lokaal ‘t Centrum in de Beerstraat. Daar hebben we onze vaste stek en voelen we ons goed thuis.”

De vzw achter de flexband heet nog altijd Rhetorika, maar het orkest noemt zich nu dus Ambrosia, wat in de Griekse mythologie de naam is voor het voedsel dat de goden onsterfelijk maakt. De omschakeling van harmonie naar flexband gebeurde op het moment dat Rhetorika precies 100 jaar bestond en zijn eeuwfeest vierde. Door de switch verdwenen de klassieke harmonieactiviteiten met een eigen trommelkorps en tal van optochten.

Ook hartenwafeltjes

Na het concert van 16 februari zullen alle aanwezigen omstreeks 16 uur een portie oliebollen aangeboden krijgen. Die zijn in de toegangsprijs inbegrepen. Ook worden er tijdens het evenement met liefde gebakken hartenwafeltjes verkocht ten voordele van de muziekvereniging. “Die werden tijdens een van de repetities uitgebreid getest”, lacht Wim. (JS)

Voor tickets (15 euro): flexband.ambrosia@gmail.com