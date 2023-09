Complotdenkers organiseren ‘witte mars voor vrijheid’ in Brugge: “Boos over alles wat verkeerd loopt in ons apenlandje”

Bruggeling Hans Blanckaert organiseert vandaag, samen met gelijkgestemde zielen, een ‘Witte Mars voor Vrijheid’ op ‘t Zand in Brugge. De lokale politie heeft er weet van, burgemeester Dirk De fauw heeft toelating gegeven voor dit evenement. Vooral Zeeuwse complotdenkers, voormalige antivaxxers, roepen op om ‘Ollemolle no Brugge’ te gaan.

Op een boom langs het wandelpad Nieuwenhove, vlakbij kasteel De Spijker in Sint-Kruis, prijkt een verfrommelde affiche, met de boodschap ‘Ollemolle no Brugge’. Er wordt opgeroepen om deel te nemen aan een ‘witte mars’. Organisator is Hans Blanckaert, de uitbater van het sfeercafé en snookersalon Kingsclub in de Slachthuisstraat in Brugge.

Inflatie

Met een videofilmpje op Facebook, begeleid door het liedje ‘I want to break free’ van Queen roept Hans Blanckaert gelijkgestemde zielen op om deel te nemen aan deze mars, met wit als dresscode. In zijn ogen liegen politici en media. Inflatie en het terugdringen van cash geld aanziet hij als overheidscontrole, democratie associeert hij met politieke corruptie en hij laakt de ‘vaccinatieschade’ ten tijde van de pandemie.

In een ander filmpje monteert Hans Blanckaert fragmenten uit de film ‘Braveheart’ met Mel Gibson tussen beelden van de vorige witte mars die hij op 31 oktober 2021 in Brugge op touw zette, samen met de ‘Belgians for Freedom’. Toen daagden een duizendtal manifestanten op, die vooral ageerden tegen de mondmaskerplicht, de coronapas en de vaccinatiecampagne.

Veroordeeld

In april 2022 werd Hans Blanckaert veroordeeld tot vijftien dagen cel en een geldboete van 6.000 euro wegens inbreuken op de coronaregels. Hij weigerde de covid safe tickets van de klanten in zijn snookersalon te controleren. Bij herhaaldelijke politiecontroles tussen november 2020 en januari 2021 droegen Hans Blanckaert en zijn kelners geen, toen nog verplicht, mondmasker. In zijn gemotiveerd vonnis noemde de strafrechter de argumenten van Hans Blanckaert ‘pseudojuridische raaskallerij’.

Op zijn Facebook-pagina deelt Hans Blanckaert gretig Amerikaanse filmpjes, waarin complotdenkers de ‘onvrijheid’ en de ‘dictatuur’ in onze samenleving aanklagen. Die beweren zelfs dat de aarde plat is en dat er voorbij de Zuidpool nog verboden land is, waar niemand naartoe mag. Vroegere antivaxxers hebben hun aandacht verlegd en richten nu hun pijlen naar een wereldwijd complot van de 1 procent superrijken. Die gedachtegang blijkt vooral in Zeeuws-Vlaanderen ingang te vinden, tal van buren van net over de grens roepen via de sociale media om naar Brugge te komen betogen.

Recht op vrije meningsuiting

Wegens het ‘recht op vrije meningsuiting’ laat burgemeester Dirk De fauw de manifestatie toe. Woordvoerder Lien Depoorter van de lokale politie stelt: “We hebben weet van de mars en zijn erop voorbereid. Vorige keer waren er geen incidenten.”

Burgemeester Dirk De fauw vult aan: “De vorige manifestaties die Hans Blanckaert opgezet heeft, zijn ordentelijk verlopen. Ik zie geen enkele reden om die betoging te verbieden. Iedereen heeft recht om zijn mening te verkondigen. Er zijn geen aanwijzingen dat er zich problemen zullen voordoen die de openbare orde verstoren.”

8.000 flyers

De witte mars, waarvoor 2.000 affiches en 8.000 flyers werden gedrukt, start zondag 10 september om 13.30 uur op ‘t Zand. Er is een wandeling, afgewisseld met voordrachten van enkele niet nader genoemde sprekers. Hans Blanckaert, die ook actief is in de vzw ‘Ouders van vermoorde kinderen’ zegt in een promofilmpje dat hij vooral rekent op de aanwezigheid van horecamensen, die boos zijn over “alles wat verkeerd loopt in ons apenlandje”.