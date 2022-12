Compagnie Foert organiseert minifestival

Naar jaarlijkse traditie organiseert Compagnie Foert opnieuw een minifestival. Dit jaar vindt Foert Fest plaats op 10 en 11 december te Broelkaai 6. “We brengen jaarlijks eigentijds theater waarin we zelf in de pen kruipen om ons verhaal te vertellen.”

Vorig jaar ging hun eerste winterbar door in Vichte en speelden ze in maart hun debuutvoorstelling Gezjost (naar De Jossen van Tom Lanoye). Het jeugdtheatergezelschap, ontstaan uit een samenwerkingsproject tussen de Stedelijke Kunstacademie Waregem en Theater Streven, bestaat echter al enkele jaren, maar corona weerhield hen van de startblokken.

Vandaal

“We brengen jaarlijks een eigentijds theater waarin we zelf in de pen kruipen om ons verhaal te vertellen. Eind februari en begin maart spelen we Vandaal, gebaseerd op de verhalen van Roald Dahl. Hoewel hij vooral bekend staat om zijn kinderverhalen, pende hij ook voor een ouder publiek enkele pareltjes neer. Compagnie Foert brengt een selectie daarvan”, zegt voorzitter Niels Planckaert.

Maar voor het zover is, brengen ze eerst hun minifestival Foert Fest in het uniek en gezellig kader van BK6 op 10 en 11 december, gevuld met woord en muziek. Hun winterbar in de oude oranjerie serveert naast de klassiekers eveneens jenever, glühwein en warme chocomelk. Zaterdag gaan de deuren open vanaf 19 uur en staan Dumo (hiphop), De Spleet ((pop/poëzie) en DJ Albatross op het programma. Zondag zijn bezoekers welkom vanaf 13 uur. Om 15 uur brengen Margot & Carola hun spoken word performance, gevolgd door indierock van George Dylan, poëzie van Mák en Tack, en Forester (finalist van Humo’s Rock Rally).