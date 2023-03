Comité voor Initiatief verkiest Bavik boven Brugge Tripel voor haar zomerfeest op de Brugse Markt

Zeg niet langer de ‘Brugge Tripel Dagen’, maar wel de ‘Bavik Super Dagen’. Want het Comité voor Initiatief heeft een nieuwe biersponsor gevonden voor zijn driedaags zomerfeest van 19 t/m 21 juli op de Brugse Markt.

Brouwerij De Brabandere en het Comité voor Initiatief slaan de handen in elkaar: de brouwerij wordt de hoofdsponsor van het muzikaal feest rond de nationale feestdag in Brugge. De voorbije jaren was brouwerij Palm nog de hoofdsponsor.

Filip De Craemer, voorzitter van het organiserend comité, is verheugd met deze nieuwe samenwerking, die zeker tot in 2025 loopt: “De Brabandere is een van de meest toonaangevende West-Vlaamse brouwerijen. Hun Bavik Super Pils werd de voorbije twee jaar zelfs verkozen tot beste Pils van België. Het concept van ons evenement blijft ongewijzigd: drie avonden dansen en zingen met een gevarieerd aanbod voor jong en oud.”

Mega Mindy

“Aangezien brouwerij De Brabandere al jarenlang sponsor is van de Ronde van Vlaanderen en ons Comité aan de vooravond van de start op zaterdag 1 april een concert van Soulsister en Level Six op de Brugse Markt organiseert, wordt er ook voor dat evenement samengewerkt. Zo zijn we echt naar elkaar toe gegroeid.”

Wie er deze zomer tijdens de Bavik Super Dagen optreedt op de Markt, blijft voorlopig geheim. Enkel de naam van Mega Mindy, superheldin van vele kinderen, is bevestigd. De prijzen liggen wel al vast: tickets kosten 7 à 15 euro. De online voorverkoop is gestart met een stunt: een korting van 2 euro. De laatste dag, vrijdag 21 juli, met de massa samenzang ‘Vlaanderen Zingt’ en master of ceremony Nick Blontrock is gratis.

Info: www.baviksuperdagen.be