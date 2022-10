Comedyshow strijkt neer in woonzorgcentrum

Muziek, humor en een resem schunnige anekdotes die het geheel aan elkaar wisten te breien. De ‘Old is cool’ comedyshow streek opnieuw neer in WZC Groenhof in Menen, tot groot jolijt van de bewoners. De voorstellingen dienen als voorbereiding voor het allereerste rusthuisfestival, dat volgend jaar zal worden gelanceerd.

“We moeten hoogdringend stoppen met het betuttelen van onze ouderen!” Het idee achter de ‘Old is cool’ shows, een hersenkronkel van Geertrui Coppens, is zowel eenvoudig als complex te noemen. “We dragen zorg voor mensen van de derde leeftijd en zorgen dat ze kunnen genieten van hun oude dag maar ergens is dat omgeslagen in een absolute betutteling van die mensen. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn geweest?” Geertrui zag hoe bejaarde mensen, onder het motto van bescherming, meer en meer van de buitenwereld werden afgesloten en trok in het verweer. “Het is niet omdat ze op leeftijd zijn dat ze niet meer kunnen lachen of luisteren naar wat pittiger muziek. Bewoners van een woonzorgcentra worden bijna afgesloten van de buitenwereld, dus leek het ons niet meer dan logisch dat we die buitenwereld naar binnen brachten. Onze comedyshows, telkens met bekende comedians, brengen een mix van muziek en humor waarmee alle bewoners meteen naar hun wilde jaren worden gebracht. Dansen, lachen en van tijd tot tijd een gevatte opmerking geven? Het hoort nog steeds bij hun dagelijkse leven.”

Festival

In WZC Groenhoef was het afgelopen zondag Piv Huvluv die er de plaatjes elkaar liet opvolgen, met soms zelfs gedurfde oneliners om het geheel in te kleuren. “Onderschat het niet want onze oudjes zijn geen eenvoudig publiek”, lacht Geertrui. “Als het niveau niet naar hun goesting is, dan gaan ze zich zeker niet inhouden om dat te laten blijken. Voor de artiesten is het dan ook een extra uitdaging om hun show zo mogelijks nog beter in elkaar te steken. Onze ‘Old is Cool’ voorstellingen dienen trouwens als try-out van het eerste rusthuisfestival ooit in België. Volgend jaar gaan we een echt festival ineenboksen voor de bewoners van onze rusthuizen, met de steun van de Vlaamse overheid. Van foodtrucks tot de optredens? Alles zal er aanwezig zijn, op maat van de mensen.”

Wie alvast met volle teugen genoot van de voorstelling was de 92-jarige Jacqueline Hendrickx. “Ik had altijd gezworen dat ik nooit in een rusthuis terecht zou komen want ik was ervan overtuigd dat je hier pas echt oud wordt”, klinkt het terwijl ze meezingt met de plaatjes van Piv. “Maar helaas kwam ik een tijd terug ten val waardoor het duidelijk werd dat ik misschien wat meer omkaderd moest worden. Ik was natuurlijk niet echt te vinden voor het idee van een verhuis maar in het Groenhof is het echt aangenaam vertoeven. Er is hier zowat iedere dag wel iets te doen en geef toe, komische mensen die een show komen geven? Dat heb je ergens anders niet he. Trouwens, ik ben nog mee met mijn tijd hoor want op mijn kamer heb ik een computer. Wanneer Piv de plaatjes van Abba begon te spelen kon ik meezingen, want ik heb al hun muziek gedownload.”