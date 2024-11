Comedian presenteert jaaroverzicht: ‘Mugge van Brugge’ in het Concertgebouw

De ‘Mugge van Brugge’ staat voor de grootste uitdaging van zijn loopbaan als comedian. Op 2 januari fileert hij opnieuw de Brugse actualiteit van het voorbije jaar, maar dit keer in de grootste zaal van Brugge: het Concertgebouw. “Ik zal toch eens in mijn arm knijpen als ik daar op dat podium sta voor wellicht 1.200 toeschouwers”, zegt Kevin Rombaux, die opnieuw heel wat inspiratie vond in de avonturen van onze Brugse politici.

Ejjet g’hoard? Onder die noemer presenteert de Mugge van Brugge, in het dagelijkse leven ook bekend als Kevin Rombaux (42), de tweede editie van zijn komisch jaaroverzicht. Met de eerste editie, Ejjet gezien?, deed hij een zogenaamde wereldtournee in Brugge, langs zeven verschillend locaties verspreid over de stad en met de Stadsschouwburg als afsluiter.

“Ik kijk daar met veel plezier en voldoening op terug. Al was dat zeker geen evidentie voor mij”, zegt Rombaux. “Want met zo’n conference moest ik echt uit mijn comfortzone treden. Ik ben vele jaren geleden dan wel begonnen met stand-up, maar de voorbije jaren deed ik toch vooral hommageshows, zoals rond mijn grote voorbeeld Willy Lustenhouwer, of varietéshows met sketches. Met echte actualiteitsgebonden humor had ik geen ervaring.”

Lokale actualiteit

“Hoe en waarom ik er dan toch mee van start ben gegaan? De mensen van Comedyshows (het entertainmentbedrijf van Bruggelingen Pieter De Wulf en Kristof De Block, red.) contacteerden me ergens kort voor de zomer van 2023 met de vraag of ik eens iets nieuws wilde doen waarbij ze me zouden ondersteunen. Een komisch jaaroverzicht dus”, gaat hij verder. “Ik dacht dat ze het hadden over een project voor het volgende jaar, maar ze wilden er al tegen het einde van datzelfde jaar mee van start gaan! Dat was toch wel even slikken maar ik heb toegezegd, ook omdat ik mezelf toch wel eens wilde uitdagen. Dus ben ik volop de lokale actualiteit beginnen volgen.”

Via Comedyshows werd een ondersteunend team rond De Mugge verzameld, met Koen De Brabander – scenarioschrijver van Dictator Dirk – en Bart Cardoen als regisseur. En het mag gezegd: in niet veel meer dan drie maanden tijd werd een bijzonder sterke show neergezet waar alles samen zo’n tweeduizend mensen van genoten. “Het is zo goed meegevallen dat ik onmiddellijk heb toegezegd toen Comedyshows vroeg om opnieuw zo’n conference te maken”, zegt Rombaux.

“Er zijn wel wat wijzigingen aan het concept. Met Olivier Neese, editieredacteur van Brugsch Handelsblad, kwam een extra man aan boord van het team. Bij de eerste conference maakte ik nogal vaak gebruik van typetjes. Daar hebben we nu afscheid van genomen. Er waren veel mensen die me na de show kwamen zeggen dat ik die typetjes eigenlijk niet meer nodig heb. Dat ik sterk genoeg ben als mezelf en me daar niet meer moet achter verschuilen.”

Grensoverschrijdend

“Nog een wijziging is dat we ook iets breder gaan dan Brugge. De focus blijft wel op Brugge maar ik kijk ook eens naar wat er in de rand van de stad of in de brede omgeving gebeurt”, gaat De Mugge verder. “Zo kunnen we de show later misschien ook nog eens buiten Brugge brengen, al is daar nog geen zekerheid over.”

Wij konden al een try-out van de show volgen, en die was alvast veelbelovend. De Mugge vuurt zijn grappen aan een hoog tempo op het al vlug opgewarmde publiek af en houdt de aandacht voortdurend vast. Passeren onder meer de revue: het opmerkelijke verhaal van de fiets zonder zadel van schepen Franky Demon, klimaatklever Wouter Mouton, de fratsen van YouTuber Acid, de vuile nagels van de burgemeester, het ‘links’ of ‘rechts’ zijn van de schepenen, het sexy glasraam in de Magdalenakerk en de pannen van het dak van het concertgebouw. En het is dus in dat Concertgebouw dat De Mugge het zal moeten waarmaken op tweede nieuwjaarsdag.

“In de stadsschouwburg heb ik al vaak gespeeld en dat is ook een grote zaal, maar het Concertgebouw is toch nog een ander kaliber. Ja, ik zal toch wel eens in mijn arm knijpen als ik daar sta voor wellicht zo’n 12.000 toeschouwers”, lacht De Mugge.