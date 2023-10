Comedian Jens Dendoncker komt in maart met extra voorstelling naar Het Perron in Ieper

Jens Dendoncker speelt met zijn nieuwe show, “Het zou grappig zijn als het niet zo triestig was”, een tweede keer in Het Perron in Ieper. Zijn eerste voorstelling, op 7 maart, is nagenoeg uitverkocht. Omwille van de blijvende vraag naar tickets werd beslist om een tweede voorstelling toe te voegen aan de kalender. De extra voorstelling staat gepland op 6 maart 2024.

De comedian neemt in zijn tweede avondvullende voorstelling het publiek mee op een biografische reis door zijn persoonlijke ervaringen, van hilarische anekdotes tot ontroerende momenten. In deze show vertelt hij zonder schroom over zijn eigen leven; van de backstage van The Masked Singer tot de therapieruimte op de psychiatrische afdeling. Van het aansnijden van de taart op zijn eerste communie tot zijn eerste (en tot hiertoe enige) onenightstand. En laat hij zien dat zelf in de meest uitdagende momenten van het leven humor te vinden is.

Meer dan een comedian

Naast zijn werk in theater als stand-up comedian kennen we Dendoncker ook voor zijn vele presentatiewerk in verschillende programma’s zoals Hoe zal ik het zeggen?, Da’s liefde, Wie zoekt die wint, The Masked Singer, … Eerder deze week raakte nog bekend dat Dendoncker later dit jaar z’n eerste boek uitbrengt.