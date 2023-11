Cirque du Soleil-show lokte 220.000 kijklustige Belgen

Het wereldberoemde Cirque du Soleil heeft met zijn voorstellingen van ‘Kurios’ (cabinet of curiosities) in Knokke en Brussel in totaal 220.000 toeschouwers gelokt. De ‘Kurios’-show was in Knokke-Heist te zien van 27 juli tot 27 augustus en in Brussel van 7 september tot 5 november.

De show van Cirque de Soleil was geïnspireerd op het ‘steampunk’-universum, waarbij de esthetische codes van de Victoriaanse tijd vermengd worden met die van de sciencefiction.

30 steden

De voorstelling, die in 2014 voor het eerst in Montreal werd opgevoerd, heeft wereldwijd al meer dan 4,5 miljoen toeschouwers getrokken, verspreid over 30 steden over de hele wereld. De productie, geregisseerd door Michel Laprise, bevatte choreografieën van de Belgi Sidi Larbi Cherkaoui.

110 keer

In totaal werd de show 110 keer opgevoerd in België. Zowat één op de vijftig Belgen heeft een voorstelling bijgewoond. De laatste voorstelling vindt vandaag/zondag plaats in Brussels Expo op de Heizel.

Parijs

Het is niet de eerste keer dat het bekende gezelschap uit Quebec voet zet op Belgische bodem. Cirque de Soleil kwam in 1996 een eerste keer naar België met de show ‘Saltimbanco’. Daarna kwamen nog verschillende andere shows.

De ‘Kurios’-show trekt nu verder door Europa en zal vanaf 16 november te zien zijn in Parijs.