Cirque du Soleil opent vanaf 27 juli curiositeitenkabinet in Knokke-Heist

Het is van 2016 en ‘Amaluna’ geleden dat er een ‘Big Top’-show van Cirque du Soleil nog plaatsvond in Knokke-Heist. De show ‘Kurios Cabinet of Curiosities’ wordt een duizelingwekkende ontsnapping aan de werkelijkheid. Toeschouwers kunnen zich verwachten aan een mix van halsbrekende acrobatie met een verfrissend vleugje poëzie, schitterende muziek én de nodige humor.

Kurios Cabinet of Curiosities speelt zich af in een alternatief maar vertrouwd verleden, in het mechanische lab van een vorser die ervan overtuigd is dat er een verborgen, onzichtbare wereld bestaat. Een plaats waar de gekste ideeën en de grootste dromen wachten. Zodra de vorser erin slaagt de deur naar deze wereld van wonderen te openen, komt de tijd volledig tot stilstand en valt een opgewekte cast van buitenaardse personages zijn curiosakast binnen. Daardoor komen zijn geïmproviseerde creaties één voor één tot leven. Terwijl het zichtbare onzichtbaar wordt en de perspectieven veranderen, barst Kurios uit in een feest van kracht en verbeelding. Voeg daarbij de utistraling en de atmosfeer van de Big Top die veel meer is dan zomaar een tent.

Enorme tent

De imposante circustent heeft een hoogte van 18 meter, een diameter van 51 meter en biedt plaats aan 2.500 toeschouwers. Met een oppervlakte van maar liefst 14.000 vierkante meter, die steunen op vier imposante masten elk met een hoogte van 25 meter, biedt de Big Top een ruime, maar intieme en magische omgeving voor een geweldig spektakel.

Sinds de wereldpremière in 2014 in Montréal werd Kurios Cabinet of Curiosities al meer dan 2.000 keer opgevoerd in 30 steden. Meer dan 4,5 miljoen toeschouwers bewonderden het spektakel. Aan de productie nemen 50 acrobaten, acteurs, muzikanten en zangers uit 27 landen deel. Deze cast wordt ondersteund door 122 technici en medewerkers.

De voorstellingen van Kurios lopen van 27 juli tot en met 27 augustus, telkens van woensdag tot en met zondag. Er zijn 1 à 2 voorstellingen op een dag, om 17 uur en/of 20.30 uur. Een voorstelling duurt ongeveer 125 minuten.

Tickets en info

Tickets zijn te koop via cirquedusoleil.com. Let op: betaling enkel mogelijk met American Express, Mastercard en Visa. De toeristische infokantoren (Zeedijk 660 en Pannenstraat 138) bieden ondersteuning om tickets via de website van Cirque du Soleil aan te kopen. Tijdens het evenement (27 juli t.e.m. 27 augustus) kan je tickets kopen aan de ticketbox op de eventlocatie zelf. Cirque du Soleil vindt plaats in de Leerwerkersstraat in Knokke-Heist. Dit is een nieuwe straat vlak naast de Natiënlaan, die nog niet op alle routeplanners staat. De ingang is best te bereiken via het wandelpad tussen Kalvekeetdijk 179 (Brink Office) en Kalvekeetdijk 181 (centrale begraafplaats) recht tegenover de parking van AZ Zeno. De wandelafstand van de parking tot de ingang van de tent is ongeveer 300 meter.