Cirque du Soleil klaar voor slotweekend in Knokke-Heist, show lokt ruim 85.000 bezoekers

Met nog vijf voorstellingen op de teller gaan de cast en de crew van Cirque du Soleil de laatste rechte lijn van ‘KURIOS: Cabinet of curiosities’ in Knokke-Heist in.

Voor het eerst sinds 2016 strijkt Cirque du Soleil opnieuw neer aan de kust. De ‘big top’-tent langs de Natiënlaan in Knokke-Heist legt deze speelperiode duizenden toeschouwers in de watten. Al meer dan 85.000 bezoekers lieten zich verrassen door KURIOS, een duizelingwekkende ontsnapping aan de werkelijkheid.

Het verbluffend spektakel onthult een feestelijk, op steampunk geïnspireerd universum waar het onverwachte achter elke hoek schuilt. Toeschouwers kunnen zich verwachten aan een mix van halsbrekende acrobatie met een verfrissend vleugje poëzie, schitterende muziek én de nodige humor. De voorstelling ging eind juli in première en lokt na een maand nog altijd duizenden mensen per opvoering naar de indrukwekkende tent in de buurt van het AZ Zeno.

Al meer dan 85.000 bezoekers bezochten de show. © MF

Sinds de wereldpremière in 2014 in Montréal werd KURIOS al meer dan 2.000 keer opgevoerd in 30 steden. Meer dan 4,5 miljoen toeschouwers bewonderden het spektakel. Aan de productie nemen 50 acrobaten, acteurs, muzikanten en zangers uit 17 landen deel. Deze cast wordt ondersteund door 122 technici en medewerkers uit 27 landen.

Er zijn nog voorstellingen op vrijdag 25 augustus (17 en 20.30 uur), zaterdag 26 augustus (17 en 20.30 uur) en zondag 27 augustus (13.30 uur). Daarna verhuist ‘KURIOS: Cabinet of curiosities’ naar Brussel voor voorstellingen van 7 september tot 29 oktober.