Circusmagie komt tot leven tijdens Feesteworpweekend in Avelgem

Op 3 november trekt de Feesteworp voor de 46ste keer door de Avelgemse straten. Met kleurrijke kostuums, acrobatische artiesten en muzikale acts wordt de magie van het circus tot leven gebracht. “Verwacht je aan prachtige creaties van lokale verenigingen, aangevuld met sfeervol straattheater uit binnen- en buitenland”, vertelt Lucas Lambrecht, Deskundige vrije tijd, Dienst jeugd en cultuur.

“Het Feesteworpweekend wordt op gang getrokken met de Feesteloop op zaterdag 2 november. Vanaf 17 uur zijn er negen loopwedstrijden in het Avelgemse centrum: zes wedstrijden voor kinderen en drie voor volwassenen. Triatlonclub No Limit Team uit Avelgem maakt er een unieke, feestelijke wedstrijd van op een bijzonder parcours doorheen de Scheldemeersen met muzikale omkadering en animatie”, weet vertelt Lucas Lambrecht, Deskundige vrije tijd, Dienst jeugd en cultuur.

20ste verjaardag

“Het feest gaat verder met Feeste Met Accordeon. Het jaarlijks accordeonfestival wordt opnieuw een volksfeest waar alle genres en culturen elkaar ontmoeten. Met optredens van Les Invités, Britt Verdonck, Et Encore, Marino Punk, Cabaretti Orchestra, Rein Devos Live Jukebox en vele andere belooft het ook in heel wat Avelgemse cafés een swingende avond te worden.”

“Het accordeonfestival viert dit jaar zijn 20ste verjaardag. In alle deelnemende horecazaken kan je de mooiste foto’s van de voorbije 20 edities bewonderen.”

Jong muzikaal talent

“Voor de tweede editie op rij is er ook Feestival, het nieuwe luik voor jong muzikaal talent van jeugdhuis Krak”, gaat Lucas verder. “Met Alive Band, The Cover Story Xperience en RADIO TOPKAAS Live kan je genieten van gratis topconcerten in Spikkerelle. Alive Band is een beloftevolle Kortrijkse coverband en deed met covers van onder andere Oasis, The Cranberries, 3 Doors Down én eigen nummers al menig regionaal festival uit zijn dak gaan. Met bakken enthousiasme komen ze op Feestival het Avelgems publiek opwarmen.”

“The Cover Store Xperience is een internationaal gerenommeerde coverband en brengt stomende versies van de grootste hits uit de pop- en rockgeschiedenis, van de seventies tot vandaag. Ook onze vrienden van Radio Topkaas zijn weer aanwezig. Je zag ze misschien op Kamping Kitsch Kortrijk of Club Soda. Foute muziek op het juiste moment en een hilarische live-act is hun handelsmerk waarmee ze elke keer garant staan voor een legendarische feestnacht. Doorlopend is er een huifkar met livemuziek van De Stroete Dweilers, die de hele avond de feestlocaties met elkaar verbindt.”

Apotheose

“De apotheose volgt op zondag 3 november met de 46ste Feesteworpstoet! Vanaf 15 uur trekt deze parade vol artiesten door het Avelgemse centrum. Een optocht met kleurrijke wagens, unieke circusacts, de beste showkorpsen en straattheater van de bovenste plank!”

Met verbazingwekkende acts van verenigingen uit Avelgem en gezelschappen uit binnen- en buitenland: Chiro, gc Spikkerelle, Jeugdhuis Krak, prachtig uitgedoste tractoren, Speelpleinwerking, schitterende muziek van onder meer De Verenigde Vrienden Avelgem, Showband FASAM, majorettes en percussie uit Koolskamp, Airkesmachine, Fanfare Heestert en wonderlijk straattheater van Firebooth, Lierse reuzen, The Daparro Brothers, Compagnie des Quatre Saisons, Cirque Poubelle en vele andere.

“De stoet wordt afgesloten door de Feesteworpwagen van waarop duizenden stukken feeste (of peperkoek) in het publiek worden gegooid. Het feestweekend wordt afgesloten met De Laatste Smete XL, waarbij de Feesteworpwagen om 19 uur een laatste keer door de centrumstraten paradeert, vooraleer hij weer voor twee jaar verdwijnt. Dit keer zetten we samen met de mensen van Part-a-Fou de Avelgemse straten in vuur en vlam.”

Winterfoor

“Tijdens het Feesteworpweekend geniet je ook van de Winterfoor die op het Daniël Vermandereplein, naast de kerk, staat. Kortom, alles wat je nodig hebt om er een spetterend weekend van te maken op 2 en 3 november in Avelgem! Kom en geniet met duizenden andere toeschouwers van deze feestelijke Avelgemse traditie”, besluit Lucas Lambrecht.