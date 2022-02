Circus Pipo brengt twee weken lang familieshow in Roeselare

Van zaterdag 19 februari tot zondag 6 maart slaan de artiesten en clowns van Circus Pipo twee weken hun tenten op, op de parking van de Euroshop in Beitem. “Na die veel te lange onzekere periode kriebelt het om er opnieuw in te vliegen”, klinkt het enthousiast.

“Circus Pipo bouwt al zeven generaties lang aan een ijzersterke reputatie en staat sinds jaar en dag garant voor dé familie-uitstap bij uitstek”, aldus Maria Heppenheimer, die zelf uit Frankrijk afkomstig is. “Ikzelf speel al mee sinds 1994 en zette het concept samen met mijn man vanaf 2007 verder. Door de jaren heen zijn we geëvolueerd naar een eigentijds circus met een heerlijke mix van het puur traditionele tot enkele unieke wervelende topacts.”

“De voorbije moeilijke periode zijn we niet bij de pakken blijven neerzitten maar hebben we aangewend om nieuwe uitdagende acts te ontwikkelen. Dat vernieuwende is altijd de sterkte van Circus Pipo gebleken. Onze enthousiaste artiesten brengen een anderhalf uur durende familieshow in een verwarmde tent”, benadrukt Maria.

Duo Slobi

“Vooral ons hilarische clownskoppel ‘Duo Slobi’ weet het ijs altijd vlug te breken. Verder staan er heel wat acrobaten, jongleurs en diabolo-acts op het menu. Een dierendressuur met honden, papegaaien en ons komisch paard maken er een totaalspektakel voor jong en oud van.”

Tijdens de start van de tournée 2022 brengen ze in Rumbeke coronaproof niet minder dan 18 voorstellingen. Dit op zaterdag 19 februari om 14 en 16.30 uur, op zondag 20 februari om 11 en 15 uur, op woensdag 23 februari om 15 uur, op zaterdag 26 februari 14 en 16.30 uur, op zondag 27 februari om 11 en 15 uur, van dinsdag 1 maart tot en met vrijdag 4 maart om 15 uur, op zaterdag 5 maart om 14 en 16.30 uur en op zondag 6 maart om 11 en 15 uur.

Tickets kosten tussen de 12 en 23 euro. Die zijn te verkrijgen op voorstellingsdagen van 11 tot 12 uur en één uur voor de show begint of kun je reserveren via www.circuspipobelgium.be. Op zondag betalen de volwassenen kindertarief.