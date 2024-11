Circus Picolini strijkt opnieuw neer in Kuurne

Na twee eerdere succesvolle edities streek Circus Picolini opnieuw neer in de buurt van vbs Sint-Pieter.

Circus Picolini, opgericht in 1996, is een echt familiecircus dat met woonwagens door Vlaanderen trekt. Dennis Hartmann, zijn vrouw Eefje Truyens en hun vier kinderen hebben als doel om circuskampen te organiseren voor basisscholen, met als hoogtepunt een echte circusvoorstelling gebracht door de leerlingen van de gastschool. Het resultaat was dan ook verbluffend. In tweemaal een uitverkochte circustent waren het de jonge circusartiesten in spe die de show stalen! (BRU)