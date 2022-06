Circus I Love You trapt Meense cultuurzomer definitief op gang

Met Circus I Love You strijkt dit weekend een internationaal topcircus neer in Menen. Het is meteen ook de grote aftrap van het zomerprogramma ‘Boulevard Solar’.

De circustent staat op de hoek van de Buurtweg met de Emiel Hullebroeckstraat. “Het klinkt gek, maar de komst van het circus danken we aan corona”, verrast Bart Bogaert van CC De Steiger.

Zwaartekracht

“De pandemie verdreef ons uit onze comfortabele zaal en dwong ons om creatief uit te kijken naar voorstellingen op locatie. De vele positieve reacties na Circus Ronaldo vorig jaar op de Barakken motiveerden ons om opnieuw een kwaliteitsvol circus naar onze stad te brengen. We willen dat elk jaar weer op een andere locatie herhalen.”

Circus I Love You is een internationaal gezelschap met Zweden als thuisbasis. “Verwacht geen klassiek dierencircus, maar wel alles wat een hedendaags circus anno 2022 te bieden heeft. Acht multifunctionele zakmesartiesten spelen live muziek, tegelijkertijd tarten ze met acrobatische circuskunsten de wetten van de zwaartekracht”, aldus Bart.

Zinderende liefdesverklaring

Circus I Love You werd opgericht door de Fransman Julien Auger en de Fin Sade Kamppila en debuteerde in 2018 op Wintervuur in Antwerpen. “Intussen mochten we al meer dan 40.000 toeschouwers verwelkomen. Dit seizoen doen we 21 steden aan in Scandinavië, Frankrijk en België. Voor België staat behalve Menen ook Antwerpen op de agenda”, vertelt Julien Auger.

“I Love You, de naam van ons circus, is veel meer dan een zinnetje dat iedereen ter wereld begrijpt. Het is een zinderende liefdesverklaring aan het circus. Tegelijk willen we de mensen pushen om ook I love you tegen elkaar te zeggen.”

Praktisch

Er zijn drie voorstellingen. Op vrijdag 17 juni is er een namiddagvoorstelling voor drie lagere scholen. De twee andere voorstellingen zijn op zaterdag 18 juni om 20 uur en zondag 19 juni om 17 uur. Tickets kosten 15 euro, wie jonger is dan 26 jaar betaalt slechts 12 euro. (CB)