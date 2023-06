Circus Ell Circo D’ell Fuego trapt cultuurzomer in Menen af

De cultuurzomer Boulevard Solar in Menen wordt traditioneel op gang getrapt met circus. Die eer is dit jaar weggelegd voor Ell Circo D’ell Fuego (Antwerpen). In afwachting van de voorstellingen op 16 en 17 juni maken de artiesten samen met circusatelier Woesh de circuservaring compleet dankzij tot de verbeelding sprekende workshops.

Circus beleven, dat is niet alleen circus zien maar ook doen. En dus kunnen de kinderen van Menen deze week eigenhandig het betere vliegwerk uitproberen aan de vliegende trapeze. “Circus is een dankbare kunstvorm, waarmee je werkelijk iedereen kan bereiken”, zegt programmator Bart Bogaert van CC De Steiger, dat instaat voor de technische ondersteuning van de shows.

“De interesse voor de workshops was erg groot, we zouden gerust twee weken lang workshops kunnen organiseren. 280 kinderen van verschillende lagere scholen krijgen de kans om een initiatieles te volgen. Op woensdagnamiddag konden ook de kinderen uit de buurt, de mensen van het dagcentrum De Pelikaan en de kinderen uit het asielcentrum proeven van het circus. En zelfs de bewoners van het nabijgelegen woonzorgcentrum krijgen een op maat gesneden workshop gepresenteerd.”

Circusschool

De circusvoorstelling ‘La Familia D’ell Fuego’ vindt plaats op vrijdag 16 en zaterdag 17 juni op de sportcampus ter Linde in de Volkslaan. Vanaf 19 uur start het voorprogramma. Dan kunnen de kinderen tonen wat ze deze week geleerd hebben tijdens de workshops. Vanaf 20 uur zorgen jonge artiesten voor een dynamische voorstelling vol verrassende acts.

“We zijn misschien niet het meest bekende, maar wel het meest unieke circus van Vlaanderen”, zegt coördinator Daan Yperman van Ell Circo D’ell Fuego. “We hebben een eigen circusschool waar een 1000-tal leerlingen alle knepen van het vak leren. Onze jonge artiesten laten op het podium ongelooflijk straffe technische prestaties zien. Hier zetten ze de eerste stap naar een professionele carrière. Ze zijn het hedendaags circus van de toekomst.”

De vliegende acrobaten van de Fantastic Flying Fuegos sluiten het programma af met een spectaculaire vliegdemonstratie aan de vliegende trapeze. Tickets kosten 15 euro. Wie jonger is dan 26 jaar of houder is van een vriendenpas, betaalt slechts 12 euro. Met een UiT-pas kansentarief betaal je 3 euro.