Cinema Royal laat het verleden van Wevelgem herleven: “Over vroeger, vlas en koers”

Met getuigenissen van opmerkelijke figuren en filmfragmenten legt Cinema Royal het verleden van Wevelgem voor de eeuwigheid vast. Hoe beleefde Gullegem het carnaval in de jaren 70 en werd er 60 jaar geleden evenveel gefeest op Gent-Wevelgem? Je kan het zien in de Bib in het Park.

Wie de legendarische Cinema Royal in de Kortrijkstraat nog bezocht, zal ondertussen de gezegende leeftijd van 60 jaar bereikt hebben. De iconische bioscoop leent nu haar naam aan het project waarmee de erfgoedcel van Wevelgem via gesprekken en filmfragmenten beelden uit het verleden laat herleven.

“Wevelgem heeft een rijk recent verleden dat we vertellen aan de hand van korte filmpjes en reportages”, zegt schepen van Bib en Erfgoed Geert Breughe. “Daarin vertellen lokale inwoners over het verleden van de drie deelgemeentes.”

Kleurrijke figuren

“Via deze unieke manier van mondelinge overlevering leren onze inwoners meer over vroeger, over kleurrijke figuren en persoonlijkheden, over vergane gebouwen en verenigingen.”

In de Bib in het Park staat een groot scherm opgesteld, waarop bezoekers het gewenste thema kunnen selecteren. Vlas en textiel, burgers en oorlog, de koers is van ons, hier bij ons, kerken en kloosters, vliegvelden, wat is er van de sport, scholen en onderwijs, cultuur en verenigingen en tenslotte persoonlijkheden. Per thema zijn er verschillende reportages.

“Het doel is om de bezoekers van de bibliotheek te prikkelen en jongeren op een eigentijdse wijze warm te maken voor erfgoed”, aldus Koen D’haene, stafmedewerker bibliotheek en erfgoed.

“Een aantal filmpjes waren al te zien, zoals de reportages over de schuilkelders en kinderen tijdens de oorlog, die te zien waren tijdens Open Monumentendag. Nu komen er zes bij: over Carnaval, over de verhuis van Bamo, over de laatste zuster in het klooster, over zwemmen in Wevelgem, over Maria ‘van den Bascuul’ Feys en uiteraard over Gent-Wevelgem.”

Pluchen zetels

“Bij Gent-Wevelgem zien we onder meer Luc Margodt aan het woord, zoon van stichter Gerard”, vervolgt schepen Breughe. “Ook de 98-jarige Lutgarde Vanhee, echtgenote van Maurice Desimpelaere die 75 jaar geleden Gent-Wevelgem won.”

“De tijd vliegt snel, het is belangrijk dat we herinneringen en feiten uit het verleden vastleggen. Soms worden we bijna ingehaald door de tijd. Het had wat voeten in de aarde om Maria van den Bascuul te overtuigen. Uiteindelijk gaf ze toe, slechts korte tijd voor haar overlijden, maar dankzij die opnames hebben we een onvergetelijke getuigenis over een belangrijke periode in het Wevelgem van de vorige eeuw.”

Het aanbod van Cinema Royal zal blijven uitbreiden en moet uitgroeien tot een permanente aanvulling op andere initiatieven zoals Erfgoeddag en Open Monumentendag. Sinds 11 maart kunnen bezoekers van de bib plaatsnemen in de pluchen cinemazeteltjes achteraan de bib.

(SL)