Cindy organiseert derde tattoo-beurs ‘Ink-Town’

Voor de derde keer strijkt ‘Ink-Town’ ook dit weekend neer in Kortrijk. De tattoo-beurs verzamelt de beste nationale en internationale artiesten en richt zich vooral op de mix van kunst en traditie.

Voor Cindy Frey (47), Kortrijkse tattoo-artieste en eveneens de sterke dame achter het gebeuren, is Ink Town steevast een thuisbasis voor heel wat talent. “We willen echt de nadruk leggen op het vakmanschap en de traditionele manier van werken”, klinkt het. “Zo hebben we twee Japanse artiesten die nog volgens het Tebori-principe werken. Met een naald en enkel bewegingen van de hand, geen enkele machine wordt hiervoor gebruikt. Dan zijn er ook nog artiesten uit Polen die terug naar de basics gaan en die plaatsnemen op een houten blok. Ook Indonesië is opnieuw vertegenwoordigd. Vorig jaar kon de beurs meer dan 2.000 bezoekers aantrekken, maar was vooral de sfeer erg creatief. Dat sprak de artiesten aan, dus keren ze dit jaar terug. De enorme afstand die ze moeten overbruggen, nemen ze er graag bij. Het is een erg intensief werk om ieder jaar de mensen te overtuigen naar Kortrijk af te zakken, want heel wat van de traditionele tatoeëerders hebben het niet echt begrepen op de ultracommerciële kantjes van de wereld.”

Volbeat vastleggen

Ink-Town wordt dit jaar meteen ook de terugkeer van Cindy in de wereld van de fotografie. “Ik ben ooit als rockfotografe begonnen, maar dat doofde uit”, sluit ze af. “Toen ik een tijdje terug naar een concert van een vriend ging kijken, voelde ik de prikkel opnieuw. Ondertussen kon ik al enkele grote namen, zoals Volbeat, op de gevoelige plaat vastleggen en begint mijn agenda zich opnieuw goed te vullen. Mijn nieuwe werk zal dus ook op Ink-Town te bewonderen zijn.” (CL)