Christopher, Imad en Gilles organiseren ‘De Warmste Boiler’ in Kortrijk Xpo

Op zaterdag 21 december organiseren Christopher Profil (dj Audiowave), Gilles Hubert (zaakvoerder van De Geverfde Vogel) en Imad Bouzalgui De Warmste Boiler, een feest ten voordele van De Warmste Week, in Kortrijk Xpo. “Met dit spectaculaire dance-event hopen we niet alleen een ongeëvenaarde party neer te zetten, maar ook een mooi bedrag op te halen.”

De Warmste Week 2024 staat volledig in het teken van de strijd tegen eenzaamheid, een probleem dat vaak onzichtbaar blijft maar steeds meer mensen treft. “Eenzaamheid is een reëel en onderbelicht issue”, legt Christopher uit. “Het raakt mensen van alle leeftijden. Daarom willen we het bespreekbaar maken en tegelijk iets concreets doen: een geweldige avond organiseren die mensen letterlijk samenbrengt. Wat is een betere manier om eenzaamheid te bestrijden dan met een volle zaal vol dansende mensen?” De opbrengst gaat integraal naar het goede doel.

Kortrijkse dj Christopher Profil begon zijn carrière tien jaar geleden op lokale fuiven en feestjes, maar groeide snel uit tot een gevestigde naam in de Belgische muziekscene. Hij maakte furore als huis-dj van Studio Brussel en speelde afgelopen zomer op de grootste festivals van het land, waaronder Rock Werchter, Tomorrowland en Dranouter.

Christopher staat ook af en toe achter de draaitafels van danscafé De Geverfde Vogel, gerund door Gilles Hubert, waar het idee ontstond om zoveel mogelijk topdeejays te verzamelen voor het goede doel. “Kortrijk blijft onze thuis en het voelt geweldig om hier een evenement van deze schaal te organiseren voor het goede doel.”

De Warmste Boiler pakt uit met een brede line-up met bekende namen als EMILIJA, Nina Black, Tola OG, Kenny Montana, MagiK, Audiowave en MC RIM. “Van house en techno tot urban en classics, het wordt een muzikale reis door de beste beats”, belooft Imad. “Het doel? De dansvloer de hele nacht in vuur en vlam zetten, in de hoop om zo veel mogelijk mensen naar Kortrijk te trekken. We verwachten zo’n 1.500 bezoekers in Kortrijk Xpo.”