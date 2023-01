Christmas Village in Oostende was voltreffer: “Volgend jaar tiende editie”

Christmas Village, de jaarlijkse kerstmarkt op het Vissersplein in Oostende, van 15 december 22 tot 3 januari 2023, is, in een organisatie van Look-A-Like, uitgegroeid tot een groot succes voor standhouders en bezoekers. Ondanks de mindere weersomstandigheden van de eerste week hoorden we niets anders dan tevreden reacties. Stad Oostende verlengde het festijn in extremis met twee dagen en op dinsdagnamiddag brachten we nog een bezoekje bij enkele enthousiaste uitbaters.

De vzw KVI (Kansen voor Iedereen) is al negen jaar present op Christmas Village met een stand vol lekker eten en drinken, voor jong en oud. Arianne Jonckheere sprak voor haar man, Steve Degeselle, met aan haar zijde vrijwilliger Dominique Carlier.

“Als vzw staan we in voor éénoudergezinnen, die het financieel moeilijk hebben om rond te komen. Het is de negende keer dat we ons ingezet hebben om de bezoekers van de kerstmarkt optimaal te verwennen met pasta, jenever, glühwein, hotdogs en alle soorten kerst gerelateerde producten. We hebben goed verkocht. De eerste week werden we afgeremd door het slechte weer, maar we hebben er het beste van gemaakt. Dankzij stad Oostende kregen we twee dagen extra en dat was best aangenaam: een meerwaarde voor ons werk en een compensatie voor de eerste, mindere week. We waren dagelijks aanwezig, van 12 tot 22u., werden getrakteerd op zeer gevarieerde, muzikale animatie en ambiance, met een heerlijke avond ‘Oostende Zingt’ als uitschieter, Showband WIK én The Melody Makers. De vzw is tevreden over de publieke belangstelling en we zijn zeker van plan ook volgend jaar deel te nemen aan de tiende editie Christmas Village, een mooi initiatief op een pittoresk, centraal gelegen plein, dat in feite te weinig gekend is, omdat het te weinig gebruikt wordt. Stad Oostende mag het plein wekelijks openzetten voor verenigingen, scholen en handelaars. Zowel muzikaal, gastronomisch, cultureel als toeristisch is hier veel mogelijk! De vzw KVI organiseert ook in 2023 het VisFestival voor het goede doel, gezinnen in nood!”

Regenboogfestival

Roy Blommaert van Rainbow Festival Oostende had ook een stand op Christmas Village 22’-23 en hij organiseerde op vrijdagavond 30 december ook een grote, kleurrijke en massaal bijgewoonde show ‘Christmas Party’ op het podium.

“Het is de eerste keer dat we hier een Party Bar hadden en onze cocktails, loempia’s, gevarieerde snacks en drinks hebben goed gescoord. Vier vaste mensen waren present voor de bediening aan onze regenboogstand. Met enig voorbehoud voor de eerste week, met slecht weer, was het een daverend succes, zeker voor herhaling vatbaar. Van zodra het weer iets beter werd, hebben de honderden bezoekers zich goed geamuseerd op het plein. Onze show zorgde voor veel sfeer en ambiance op het plein. Volgend jaar hopen we op beter weer, nog meer animatie voor kinderen en ook ’s avonds nog meer optredens voor jong en oud. Rainbow Festival organiseert op 13 en 14 mei opnieuw een Rainbow Festival op het Vissersplein en we willen ook ons steentje bijdragen om het Oostends Carnaval nieuw leven in te blazen!”

The Melody Makers

Lina Goethals (14) van The Melody Makers was heel enthousiast over Christmas Village. “The Melody Makers waren elke dag aanwezig op het Vissersplein, niet alleen als uitbaters van The Mc Chouffebar met zes soorten Mc Chouffe, sterke drank, snacks en croques, maar ook als muzikanten, in allerlei opstellingen en met verschillende muziekgenres, op het podium. Ik was van dienst in de Mc Chouffe-bar, maar ik heb ook opgetreden, als zangeres, met de drumband en ook met de klarinet. Ik droom ervan om ooit op te treden in een musical!”