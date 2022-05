Chiro Okido uit Gullegem viert 75ste verjaardag met gezinsfeest

Chiro Okido mag dit jaar de 75ste verjaardag vieren. Dat gebeurt op zaterdag 7 mei met een feestje aan het heem in de Schuttershoflaan 18A.

Chiro bestaat nationaal sinds 1934 en is gegroeid uit zogenaamde ‘patronaten’, die de Kerk al vroeger opzette om arbeiderskinderen en jongeren een gezonde ontspanning in combinatie met een christelijke opvoeding te bieden. In Gullegem werd de jeugdbeweging in 1947, vlak na de Tweede Wereldoorlog, opgericht.

Chiro bestond in die tijd nog uit niet-gemengde afdelingen. De meisjes, aanvankelijk nog Kroonraad genoemd, hadden een terrein aan de schuur van het huidige Goed te Wynkele vlakbij de sporthal.

De jongens zaten aan de Poststraat op het terrein van de huidige school De Gulleboom. In 1989 smolten de twee groeperingen samen tot Chiro Okido en verhuisden ze naar hun huidige stek vlakbij de Heulebeek.

Cadeautje

Op dit ogenblik telt Okido welgeteld 198 leden en is ze net niet meer de grootste Gullegemse jeugdbeweging. Ze blijft succesvol door haar werking op zondagnamiddag. Zo kunnen leden die er nog een andere hobby op na houden – zoals voetbal, voordracht en muziek – dit met hun jeugdwerk blijven combineren.

Veel ouders kiezen ook voor Chiro omdat het er een ongeschreven regel is dat de grootste leden altijd voor de kleinsten schermen. “Je zult ons nooit horen beweren dat dit bij andere jeugdbewegingen niet zo is, maar dat is bij ons toch wel opvallend”, zegt secretaris Julie Depauw.

Het verjaardagsfeestje op 7 mei is er één voor het hele gezin. Het start met een uitgebreid dessertbuffet van 14.30 uur tot 17 uur. Er is een ruime keuze aan gebakjes, taart en andere lekkernijen. Wie dit wenst, kan nog reserveren op de Facebookpagina van de vereniging.

Terwijl de volwassenen genieten van het buffet is er van 14.30 tot 17.30 uur kinderanimatie voor de jongsten. Die kunnen zich uitleven op een kidsfuif, buitenspelletjes, kindergrime en een reuzengroot springkasteel.

Glas heffen

Om 17.30 uur start het aperitief en kun je het glas heffen op de jubilaris. Er zijn drankjes, hapjes en braadworsten verkrijgbaar. Enkele (bestuurs)leden zorgen voor randanimatie met enkele aperitiefconcertjes.

“We kijken er echt naar uit”, zegt Julie. “Bovendien hebben wij al ons eerste verjaardagscadeautje ontvangen. Tijdens de voorbije carnavalsstoet sleepten wij met ons kleurrijke circus de carnavalsprijs 2022 in de wacht.”

(AV)