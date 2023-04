Chiro Jooniek duikt middeleeuwen in tijdens Vredefeesten in Oostnieuwkerke: “Grote financiële steun”

Jongenschiro Jooniek organiseert op 5, 6 en 7 mei zijn traditionele Vredefeesten in en om zaal Zonneheem in Oostnieuwkerke. Dit keer draait alles rond het thema ‘de middeleeuwen’. De Vredefeesten moeten Jooniek een financieel duwtje in de rug geven.

“We starten de Vredefeesten op vrijdag 5 mei om 17 uur met een zeepproductenkaarting”, legt persverantwoordelijke Jens Danheel uit.

Groot deel van opbrengst wordt gebruikt voor de organisatie van jaarlijks bivak

“Vanaf 20 uur gaat ons Chirocafé open, terwijl er om 21 uur een optreden van volksdansgroep Choronde plaatsvindt. Op zaterdag 6 mei organiseren we vanaf 13 uur op de terreinen van SK Oostnieuwkerke een voetbal- en een kubbcompetitie. Vooraf inschrijven voor zowel voetbal als kubb is noodzakelijk. Om 14 uur vindt in zaal Zonneheem een lasershooting voor kinderen van 6 tot 12 jaar plaats. De toegang bedraagt 5 euro voor Chiroleden en 6 euro voor niet-leden. Ons Chirocafé opent op dezelfde locatie opnieuw zijn deuren om 20 uur. Er vindt ook een dartstornooi plaats waaraan maximum 16 teams kunnen deelnemen. Ook hier is inschrijven noodzakelijk. We sluiten de Vredefeesten op zondag 7 mei om 11.30 uur af met onze traditionele barbecue. Kaarten kosten in voorverkoop 10 euro voor kinderen en 18 euro voor volwassenen. Ze zijn te verkrijgen bij bakkerij Vervisch, bij Emmanuel Van den Bulcke en bij de leden van de ouderraad. Kinderen betalen 12 euro aan de deur, terwijl volwassenen 20 euro dienen neer te tellen. Na de maaltijd kunnen de kinderen zich amuseren op twee springkastelen, terwijl de ouders kunnen nagenieten bij een drankje.”

Financiële steun

“De Vredefeesten zijn een grote financiële steun”, gaat Jens verder.

“Een groot deel van de opbrengst wordt gebruikt voor de organisatie van ons jaarlijks bivak om zo de inschrijvingsprijs zo toegankelijk mogelijk te maken. Een ander deel wordt besteed aan de algemene Chirowerking zoals het nodige spelmateriaal, het onderhoud en de dure energiekosten van ons heem. Ook de weekends van onze vier jongste afdelingen worden voor een stuk gesponsord met de opbrengst, net als een survivalweekend voor de kerels. Ook willen we dit jaar een nieuwe houten klim- en speeltoren bouwen en zijn er voor de toekomst plannen voor een fietsenberging en een renovatie- en uitbreidingsproject van ons heem. Aan de rechterzijde willen we het heem uitbreiden met twee afdelingslokalen, een keuken, berging en een polyvalente ruimte. Daarnaast willen we het bestaande sanitair in het heem aanpakken door de installatie van onder andere een extra douche en toilet. Tenslotte willen we ook werken uitvoeren in het kader van energiebesparende maatregelen.”