Chiro Horizon Desselgem kent succesvolle Ommegansfeesten

Na twee jaar noodgedwongen een light-versie te hebben georganiseerd gingen dit weekend opnieuw de gewone ommegangsfeesten van Chiro Horizon Desselgem door. De Chiro organiseerde dit jaar haar ommegangsfeesten in het thema van bouwwerken.

Dit weekend kon je terecht op de Chirokoer voor tal van activiteiten. Er stond een tent op de chirokoer, maar er was ook plaats voor een ruim terras.

“De weergoden waren ons gunstig gezind”, vertelt Febe De Clercq namens Chiro Horizon Desselgem. “We zijn heel blij dat ons terras terug volop kon draaien”

“Op vrijdag startten we de Ommegangsfeest met een afterwork-bar en met DJ-duo (the funky Fries) die voor de nodige ambiance zorgde. ‘s Avonds was er onze fuif ‘Bommegang’ die een groot succes was. Zaterdag was het terras open en was er uitgebreide kinderanimatie voorzien. ‘s Avonds stond een optreden van Mind of Glory op het programma. Hij verwende met autobiografische Engelstalige soft rock.

Reuzenbarbecue

En zondag was er de jaarlijkse Reuzebarbecue op de Chirokoer. Maar liefst 500 hongerige magen werden gevuld. Wie na de Reuzebarbecue de benen nog wilde strekken kon dit doen met een wandeltocht van 4km of kiezen voor een fietstocht van 15km of 60km. De avond werd afgesloten door The Skullfuckers die voor de muzikale sfeer zorgden.”

“Op maandag is de seniorenhappening terug. Voor slechts €8 kan je vanaf 13u30 nog terecht op de Chirokoer voor een spetterend optreden van Sam Gooris. Om de Ommegangsfeesten af te sluiten komt zoals de traditie het wil Marino Punk langs!”

“De opbrengst van onze Ommegangsfeesten gaat zoals gewoonlijk naar ons kamp, dat dit jaar doorgaat van 21/07 tot 31/07 in Dessel-Witgoor”, besluit Febe De Clercq.

