Chiro en Scouts organiseren 24ste editie van Stasegem Kermis: “Never change a winning team”

Chiro en Scouts Stasegem slaan de handen in elkaar voor de 24ste editie van Stasegem Kermis, het hoogtepunt van hun samenwerking. Het feestweekend staat gelijk aan drie dagen ambiance, sfeer en gezelligheid in het laatste weekend van september. Muzikale hoogtepunten zijn Les Truttes op zaterdag en Flip Kowlier op zondag.

“We zijn zeer trots op het programma van ons feestweekend. Het mosselsouper, dat dit jaar in 4 dagen uitverkocht was, is een echt begrip geworden in Stasegem. We verwachten meer dan 500 eters”, opent Thomas Guillemyn als algemeen coördinator.

“Ons feestweekend leeft in het dorp. We mogen dan ook elk jaar heel wat bezoekers verwelkomen”, zegt kersvers groepsleidster Marthe Vandekerkhove van Scouts Stasegem. Staceghem Weireldstad? Thomas Guillemyn heeft ondertussen veertien kermissen op de teller als organisator en wil er opnieuw een groot en succesvol feest van maken. “We brengen drie avonden topoptredens. Van folk tot pop, van swing tot dance. We konden Les Truttes én Filip Kowlier strikken, we zijn heel blij met onze affiche.”

Staceghem Weireldstad

“Het dorpsgevoel mag overheersen: het hele weekend zijn de optredens gratis, de ouders hoeven niets te betalen voor de kinderanimatie en we zorgen het hele weekend voor gratis én nette toiletten”, duidt Thomas. “We verwelkomen niet alleen Stasegemnaren. We verwachten volk van alle uithoeken van Stad Harelbeke. Zo zijn we volop gaan flyeren in Bavikhove, Hulste en Harelbeke. Dit weekend is het nu echt Staceghem Weireldstad, met een knipoog naar Oarelbeke Weireldstad.”

“We verwachten volk uit alle hoeken van Harelbeke” – Thomas Guillemyn

Waarom Chiro en Scouts samenwerken? “We werken al 24 jaar samen met onze vrienden van de Scouts. Het is voor ons een vanzelfsprekendheid geworden. De samenwerking verloopt al jaren vlot en we houden vast aan het motto never change a winning team”, zegt hoofdleidster Yara Vercruysse van Chiro Stasegem. “Of we volgend jaar iets speciaals zullen doen voor de 25ste editie, blijft nog een verrassing”, glimlacht Yara mysterieus.

Go-cart tijdrace

Nog een hoogtepunt tijdens Stasegem Kermis is de spannende go-cart tijdrace op zaterdag tussen 14 en 17 uur. Ook de jaarlijkse loopwedstrijd Stasegem LOOPT! is een hoogvlieger. De opbrengst van de loop gaat integraal naar vzw De Oever die strijdt tegen kansarmoede. En op zondag is er opnieuw rommelmarkt.