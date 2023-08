Charlotte Catrysse in jury van hoedenwedstrijd: “Ik voel me vereerd”

Op dinsdag 29 augustus is Waregem weer in de ban van Waregem Koerse. Naar goede gewoonte zijn daar naast de paarden vooral ook de hoeden van de aanwezige dames de blikvangers. Telkens worden de mooiste hoeden verkozen en Charlotte Catrysse (41) uit Diksmuide mag daarvoor voor het eerst in de jury zetelen.

Charlotte Catrysse is gehuwd met Dirk Vansevenant en zaakvoerder van Charlepeau op de Grote Markt 39 in Diksmuide. Ze startte in 2011 met haar zaak in handgemaakte hoeden. Ze werkt telkens naar budget en wens van de klant, volledig op maat en iedere hoed is een pièce unique. “Naast het maken van hoeden heb ik ook een hele collectie hoeden in verhuur voor wanneer mensen eens naar een speciale gelegenheid moeten”, vertelt Charlotte. “Ik heb geen fysieke winkel, maar werk volledig op afspraak en ontvang de mensen in mijn atelier. Eigenlijk ben ik begonnen met leren hoeden maken puur uit interesse en omdat ik zelf graag iets op mijn hoofd draag.”

Handwerk

Charlotte mag zichzelf gerust een creatieve duizendpoot noemen. “Naast dameshoeden maak ik ook herenhoeden, volledig op maat, met model en materiaal naar keuze. De hoeden die ik aflever, zijn volledig met de hand gemaakt, tot en met het kleuren van de stof, zodat de hoed past bij de gedragen kledij. Klanten kunnen zowel model als stof en afwerking kiezen. Ze komen op afspraak om kennis te maken, hun wensen duidelijk te stellen en verschillende modellen te passen.” Charlotte is in de Westhoek de enige hoedenmaakster die volledig op maat werkt en waarbij iedere hoed een uniek kunststuk is. “Een hoed maken duurt ongeveer anderhalve maand en echt iedere hoed is uniek. Twee dezelfde hoeden maak ik nooit. Wat wel kan, zijn twee bij elkaar passende hoeden, maar nooit twee identieke.” Charlotte kreeg onlangs een uitnodiging in de bus om in de jury te zetelen voor de befaamde hoedenwedstrijd op Waregem Koerse. “Ik vermoed dat ik gekozen ben omwille van mijn kennis over hoeden, hoe ze gemaakt worden, welke technieken gebruikt worden… Kortom, de technische kant van de hoeden. In die jury mogen zetelen, is iets dat al jaren op mijn bucketlist stond. Ik ben vereerd, benieuwd en kijk er vooral heel erg naar uit. We zijn pas terug van de Royal Ascot paardenrace. Dat was ook een fantastische belevenis waar ik met heel wat mensen heb gesproken en heel veel inspiratie heb opgedaan. Waregem Koerse is in België hét evenement waar hoeden in de kijker worden gezet. Ik ga er dus met heel veel zin heen en ben benieuwd naar wat ik er allemaal zal zien en beleven.”

Meer info op www.charlepeau.be.