Chantal uit Bredene is Belgisch kampioen garnaalpellen: “Ik had nochtans niet geoefend”

Chantal Goes uit Bredene won zondagnamiddag in Oostduinkerke het Belgisch Kampioenschap garnaalpellen. Ze pelde op het Fabiolaplein maar liefst 152 gram garnalen in tien minuten tijd.

Tijdens de jaarlijkse Garnaalfeesten in Oostduinkerke organiseerde de Koninklijke Orde van de Paardevisser zondag voor de tweede keer een Belgisch Kampioenschap garnaalpellen. Er namen 85 mensen deel. In groepjes van twintig personen begon iedereen aan het pellen te slaan met één doel voor ogen: zo veel mogelijk gepelde garnalen in tien minuten.

Geen één garnaal vastgepakt

Chantal Goes uit Bredene pakte de nationale titel door op tien minuten tijd maar liefst 152 gram garnalen te pellen. “Vorig jaar strandde ik op de tweede plaats met toen 100,5 gram”, zegt Chantal. “Ik heb in tegenstelling tot vorig jaar deze keer niet geoefend, ik heb geen één garnaal vastgepakt. Het was opnieuw zeer stresserend, want iedereen doet denk ik wel mee om te winnen. Op de kwaliteit van de verse garnalen was niets aan te merken. Ze waren zelfs iets beter dan vorig jaar”, aldus Chantal.

De tweede plaats was voor Ann Dalle. Zij pelde 121 gram. De derde plaats ging naar Nadine Deetens, de Belgisch kampioene van vorig jaar, met 116 gram gepelde garnalen. “Zolang ik niet de laatste was, is het goed”, lacht huidig Wereldkampioene Nadine. “Volgende week staat het Wereldkampioenschap garnaalpellen op het programma. We gaan er opnieuw vol voor gaan. Als ik het niet ben, zal het wel Chantal zijn. Het is haar gegund.”

Een jury controleerde of de garnalen correct gepeld werden. Slecht gepelde garnalen telden niet mee voor het eindresultaat.

