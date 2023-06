Champagnewandeling staat weer voor de deur in De Panne

Op vrijdag 9, zaterdag 10, zondag 11 en maandag 12 juni 2023 kan je opnieuw deelnemen aan de jaarlijkse champagnewandeling in De Panne. “Deze wandeling brengt elke genieter langs de mooiste plekjes en prachtige natuur in onze gemeente”, meldt de gemeente.

“Op verschillende locaties kun je genieten van heerlijke gerechten met streekgebonden producten. Het gaat uiteraard niet enkel over eten. Als wandelaar degusteer je in totaal 8 glazen champagnes. Liever geen alcohol? Geen probleem! Ook dit jaar voorzien we een niet-alcoholische versie met 8 verfrissende mocktails. De wandeling is ongeveer 9 km lang en we laten jullie heel wat moois zien van onze badplaats. Er worden er diverse stops voorzien: een voor de apero, het voorgerecht, de hoofdschotel, kaasbord en dessert.”

“Op elke stop wordt een gerecht met passende champagne geserveerd. Tijdens de wandeling komen alle troeven van De Panne naar boven.” (API)

Info: depanne.be/champagnewandeling.