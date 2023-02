Champagnefestival viert 15e editie in MEC Staf Versluys in Bredene

Op 3, 4 en 5 maart zakt het Champagnefestival voor de 15e keer naar het MEC Staf Versluys af. Champagneliefhebbers kunnen er opnieuw terecht voor een weekend lang proeven van champagne en verschillende andere lekkernijen.

De champagnebeurs verhuisde in 2011 naar de kust. Sindsdien vormt het MEC Staf Versluys de uitvalsbasis voor het festival. “Aanvankelijk was het nog een kleinschalig evenement maar elk jaar werd het festival populairder en waren er meer bezoekers”, herinnert cultuurschepen Alain Lynneel. “Het champagnefestival was voor velen een ontdekking, niet in het minst voor de Franse standhouders. De meeste champagneproducenten waren immers nog niet dikwijls buiten hun vertrouwde omgeving geweest. Maar velen zijn ondertussen jaren trouw op post. Vanuit het champagnefestival is trouwens ook de verbroedering tussen Bredene en Grauves ontstaan.”

Ontbijt ten voordele van het goede doel

“Zowel de ervaren champagnedrinker als de occasionele liefhebber zal op het 15e Champagnefestival zijn gading vinden. Vanaf dit jaar is er trouwens een lente- en herfsteditie van het festival.”.

Naast champagne worden op de beurs ook andere producten aangeboden. “Er komt een wijnstand, ginbar, oesterstand, een stand met luxe handtassen, verfijnde charcuterie,…”

Het Champagnefestival zet zich traditioneel in voor het goede doel. “De opbrengst van het champagneontbijt en de verkoop van lotjes tijdens de driedaagse gaat deze keer naar zorghuis VillaVip. In VillaVip Bredene wonen 10 volwassenen met een beperking samen met zorgkoppel Leslie Maertens en Jef Castelein.”

Programma

Het Champagnefestival kan bezocht op vrijdag 3 maart van 17 tot 22 uur, op zaterdag 4 maart van 10 tot 0 uur en op zondag 5 maart van 10 tot 18 uur. Tijdens de openingsuren van het festival kan er doorlopend geproefd, gegeten en aangekocht worden bij de verschillende standhouders.

Op zaterdag is er vanaf 20 uur een Champagneparty met muziek uit de jaren ’70, ’80, ’90 en Nillies. Het champagneontbijt ten voordele van het goede doel wordt op zondag aangeboden (maar is intussen volzet).