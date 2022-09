Champagnefestival (7-9 oktober) heeft al nieuws voor 2023: “Volgend jaar komen we twee keer naar Bredene”

Op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 oktober gooit het MEC Staf Versluys opnieuw de deuren open voor het Champagnefestival. Live muziek, een ruilbeurs, degustaties en het traditionele champagneontbijt vormen deze inmiddels al veertiende editie. “Volgend jaar bestaan we vijftien jaar en dan vieren we dubbel feest.”

Het Champagnefestival in Bredene is een gevestigde waarde. Vzw Champagnefestival zet zich al jaren in om champagne dichter bij de mens te brengen. “De opvatting dat champagne enkel voor de rijken onder ons is, is verkeerd”, zegt Nancy Cattrysse, voorzitter van de vzw. “Champagne hoeft helemaal niet duur te zijn, maar natuurlijk is er champagne in alle soorten en gewichten, zoals dat bij veel producten het geval is.”

Het Champagnefestival wordt geopend op vrijdag om 17 uur met live muziek en dat tot 22 uur. Op zaterdag is er de traditionele ruilbeurs voor champagnecapsules. “Dit jaar mogen we voor het eerst een club uit Frankrijk verwelkomen, naast de vele binnenlandse verzamelaars”, vervolgt Nancy. “De ruilbeurs is echter volzet, maar we leggen wel een reservelijst aan voor het geval dat er annuleringen zijn.” Na de ruilbeurs is er opnieuw live muziek met Nico Steen, gevolgd door een party met deejay 4 U om 20 uur.

Op zondag is er een ‘special act’ met meezingers

Op zondag is er, zoals de traditie het wil, het champagneontbijt. “Momenteel zitten we al aan 170 inschrijvingen. We merken dat die knaldrang nog steeds aanwezig is. We kregen heel wat vragen over eventuele beperkingen door corona, maar we kunnen iedereen geruststellen: er zijn geen beperkende maatregelen. Iedereen kan ten volle genieten. Nog op zondag hebben we om 16 uur een special act. Ik kan er nog niet veel over zeggen, maar het gaat om meezingers die op een speciale manier gebracht worden. En niet te vergeten: naast de traditionele ruilbeurs en het champagneontbijt is er doorlopend degustatie in de grote zaal bij de verschillende champagneboeren. Daarnaast zijn er ook een wijnboer en een ginstand”, aldus Nancy.

Volgend jaar bestaat het Champagnefestival vijftien jaar en ook daarover is er nieuws. “We vieren sowieso feest omwille van ons vijftienjarig bestaan. We kunnen nu al verklappen dat we volgend jaar twee keer naar Bredene komen: in maart en in oktober.”

Kansarmoede

De opbrengst van het ontbijt en de tombola gaat naar het Fonds Danick Minne, een vereniging die zich inzet voor kinderen in kansarmoede. Het Champagnefestival is vrij toegankelijk op vrijdag van 17 tot 22 uur, op zaterdag van 10 uur tot middernacht en op zondag van 11 tot 18 uur.