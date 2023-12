Champagne onder de kerstboom in Nieuwpoort

De vzw Champagne aan Zee met drijvende kracht Marc Hantson pakt ook dit jaar uit met een driedaagse proeverij en belevenis rond champagne. Van vrijdag 15 tot en met zondag 17 december wordt de bovenzaal van de Vismijn omgetoverd in een kerstsfeer, overgoten met de beste champagne van negen fraaie champagnehuizen om en rond Epernay en de Aube.

Voorzitter Marc Hantson is formeel: “Het worden opnieuw leuke en gezellige dagen in de Nieuwpoortse Vismijn. Niet alleen kan men proeven van een brede waaier van champagnes, het is ook genieten van diverse standjes die wijn, gin, confiserie en onder andere kunst aan het publiek voorstellen. Taverne De Beiaard uit Nieuwpoort zorgt ervoor dat de lekkerbekken kunnen genieten van verfijnde catering.

Proeven van de champagnes kan alleen met het nieuwe collector champagneglas met speciaal logo, te bekomen aan de ingang aan 7 euro, bij reservatie 6 euro. Meer nog, de eerste 500 bezoekers ontvangen een gepersonaliseerde champagnecapsule. En ja, gedurende drie dagen wacht een tombola voor het goede doel.”

Champagnehuizen

De liefhebbers kunnen alvast genieten van de komst van deze champagnehuizen: Guillette-Brest, Nicolas Moreau, Philippe Moutardier, Lejeune-Del’Hozanne, Damien-Buffet, Delouvin-Moreau, Henri David Heucq, Patrick Breul en Gourdon.

Programma

Het driedaags feest opent op vrijdag 15 december om 19 u. met een champagne tasting en champagnediner gevolgd door show en meezingfestival met Filip Dhaeze (Swoop), Aureli en Kythana, alleen op reservatie.

Op zaterdag 16 december is er vanaf 10 uur doorlopende beurs tot 23 u. Van 10 tot 15 uur is er ruilbeurs champagnecapsules. Van 19 tot 23 uur zorgen de MG’s Brothers voor een spetterende party.

Zondag 17 december start 9.30 uur met een luxe champagneontbijt, gevolgd door aperitiefconcert om 11 uur. Van 15 tot 17 uur kan men genieten van de komst van de Kerstman. Doorlopende beurs tot 18 uur. Om 17 uur bekendmaking van de winnaar van de gratis wedstrijd Sponsorboekje.

Meer info en reservatie: www.champagneaanzee.be/inschrijvingen, Marc Hantson 0474 29 23 03.