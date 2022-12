Chambres d’O op 4 en 5 februari: 100 voorstellingen in 40 Oostendse huiskamers

Het huiskamerfestival Chambres d’O stelt haar nieuw programma voor. Na twee jaar afwezigheid door covid staan cultuurpartners De Grote Post, KAAP, kleinVerhaal en Theater Aan Zee, samen met Conservatorium aan Zee en de Kunstacademie aan Zee, opnieuw te springen om op 4 en 5 februari het huiskamerfestival te organiseren. De ticketverkoop start op donderdag 15 december.

De formule van Chambres d’O is na zeven edities ondertussen breed gekend. Cultuurliefhebbers genieten in het weekend van zaterdag 4 en zondag 5 februari van muziek, theater, performances, literatuur en zoveel meer in een huiselijke setting. Niks gezelliger dan samen in een knusse living genieten van een unieke voorstelling of een intiem concertje op neusafstand van de artiest(en). In navolging van Quartiers d’O afgelopen zomer in het Westerkwartier, slaat nu ook Chambres d’O voornamelijk in deze Oostendse wijk bruggen tussen artiesten en publiek. Met 100 voorstellingen in 40 Oostendse huiskamers is dit de grootste editie ooit. “De Oostendenaren stellen opnieuw hun huiskamers open voor het festival. De unieke formule van Chambres d’O prikkelt bezoekers op een andere manier dan in de theaterzalen. We zijn zeer tevreden dat deze zevende editie kan plaatsvinden, na een coronapauze van twee jaar”, zegt schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert.

Muziek, literatuur en performances

De Oostendse huiskamers worden gevuld met performances in allerlei vormen, het muziekprogramma covert heel wat stijlen en ook op vlak van literatuur worden bezoekers ondergedompeld in heel wat verhalen. Zo komt Tülin Erkan, Oostends schrijfster met Turkse roots, haar debuutroman Honingeter voorstellen in intieme sfeer en zorgt voor interactie met een Turks koffiekransje. Tülin leest samen met het publiek een aantal fragmenten uit haar boek, dat geselecteerd is voor de shortlist van de Bronzen Uil & de Boon Literatuurprijs. Ciska, een jonge liedjesschrijfster en zangeres (Oostendse en woont in Gent), maakte vorig jaar als afstudeerproject aan de Steinerschool een EP genaamd First Tracks. Haar muziek ademt het leven van een jong jarig meisje die vecht met de liefde en deze tegelijk omarmt.

Deze speelse poëzie van Edward van de Vendel vormt het vertrekpunt voor theatermakers Anke Verschueren en Jelle Marteel voor een intieme theatervoorstelling. Anke en Jelle nemen het (jonoge) publiek mee naar een doodgewone boekenwand. Die biedt hen fantasierijke oplossingen aan in tekst en beeld. Voor nog meer moois zorgen de dansers van Gent Bougement, die tijdens de lockdowns de opdracht kregen om een danssolo te maken voor een bijzondere persoon of groep. De danser en de ontvanger gingen in gesprek, over vroeger en nu, over het leven tijdens en tussen lockdowns en al waar ze over wilden praten. Dit gesprek leidt tot een choreografie op de lievelingsmuziek van de ontvanger.

Verder brengt stand-up comedian Piet De Praîtere een nieuwe comedyshow in wording. Naast zijn podiumvoorstellingen werkte De Praîtere (TAZ#1998 en TAZ#2002) mee aan verschillende radio- en televisieprogramma’s en maakte hij naam met typetjes als ‘Etienne met het open verhemelte’ en ‘Dikke Gilbert’ de la Tourette! Als stand-up comedian is hij ongeëvenaard.

Dankzij de ondersteuning van Eigen Kweek, een initiatief dat jonge makers wil ondersteunen, kwam de volgende productie tot stand. Drie geraniums op een vensterbank staren naar buiten. Ze proberen doorheen de banaliteit van de dagelijkse passage te kijken, op zoek naar diepgang. Patrick merkt niets van het existentieel onderzoek waar zijn kamerplanten in verzonken zijn en steekt met veel moeite de voorlaatste hap binnen van zijn lasagne. Tijdens deze immersieve performance leer je Patrick en zijn kamerplanten beter kennen. Aan de hand van virtual reality en audiovisuele technieken stap je mee in de wereld die hij voor zichzelf opzette, maar waar hij onvermijdelijk in vast kwam te zitten.

Centraal punt

Dit jaar is de Kunstacademie Aan Zee (Dokter Verhaeghestraat 7) het centraal meetingpoint van het festival. Tijdens het weekend kunnen bezoekers er terecht met vragen, om tickets te kopen of om te genieten van een hapje en een drankje. Zaterdag vanaf 11 uur gaan Farbod Fathinejadfard en Michiel Soete in Le Voyageur Immobile op zoek naar een scharnier tussen muziek en tekeningen. Michiel musiceert en Farbod tekent. Farbod en Michiel gaan op zoek naar wat er is en wat er niet meer is, via live muziek en live tekenen. Ook zangtalent van eigen bodem komt aan bod, rechtstreeks uit het Westerkwartier zelf. KleinVerhaal verenigt inwoners van het Westerkwartier in een koor met een ferme hoek af. Ze schrijven onder leiding van componist Yves Meersschaert en acteur/zanger Hans van Cauwenberghe levensliederen geïnspireerd door Oostende, het zèètje en den overkant. Het Koor Westerkwartier is ontroerend, herkenbaar en doorspekt met humor.

Bekijk het volledige programma.

Tickets zijn hier te koop vanaf 15 december.