Chambres d’O in Oostende: oude danszaal is nu feestlocatie met hoek af

Chambres d’O brengt bezoekers in het weekend van 4 en 5 februari op heel uiteenlopende plaatsen in de stad. Het huiskamerfestival is goed voor 100 voorstellingen op 40 locaties. Een van de locaties is feestzaal Almacen in de Spaarzaamheidsstraat. De locatie ligt goed verborgen, maar eenmaal binnen, gaat een pareltje open, vol met snuisterijen die verzameld werden door eigenaar Winfried Ponette (55). Elk voorwerp dat je tegenkomt, van aan de deur tot in de ruimte zelf, heeft een eigen verhaal.

Almacen verwijst naar de tijd die eigenaar Winfried doorbracht in Spanje. “Alma staat voor ziel en ik heb mijn hart en ziel in die zaal gestoken. Almacen betekent ook letterlijk ‘opslagplaats’”, licht Winfried toe. Hij woont al elf jaar in het huis in de Spaarzaamheidsstraat en vijf jaar geleden richtte hij het in als feestzaal voor een 50-tal mensen. Door corona werd de ruimte echter nog maar zelden gebruikt als feestzaal. Winfried organiseerde er wel optredens voor een beperkt publiek.

Zuiderse sfeer

“In de feestzaal was er oorspronkelijk een danszaal. Ik vind er niet meer informatie over, maar toen ik het verbouwde, vond ik nog tekeningen op de muur, en een danscirkel. Het was in heel slechte staat. Ik wilde zo veel mogelijk sparen, maar dat is niet gelukt omdat het zo bouwvallig was”, vertelt Winfried. “Ik wilde hier graag af en toe iets organiseren en zo ben ik beginnen met het inrichten van de zaal. Ik heb al enkele artiesten uitgenodigd om te komen spelen, maar meer voor vrienden en kennissen. Tijdens de rommelmarkt hier in de buurt is het hier ook altijd feest op de koer en maakt een vriendin van mij ontbijt. Het heeft een leuke, zuiderse sfeer.”

Winfried stelt de ruimte al enkele jaren open voor Chambres d’O. “Ik vraag op voorhand wel wie hier komt optreden. Dit jaar komt Jean Blaute langs in Almacen. Ik ga de mensen op visbakjes laten zitten. Veel beter dan van die lelijke stoelen. Alles kan een nieuwe functie krijgen. Wijn serveer ik bijvoorbeeld in mosterdglazen met figuren op. Sommige mensen vragen een echt wijnglas, maar de meesten vinden het wel origineel”, lacht Winfried nog.

Koetshuis

Het huis werd gebouwd in 1911 en was oorspronkelijk een koetshuis. In 2011 werd het gerenoveerd door Winfried zelf. Hij is naast aannemer ook verzamelaar. Zijn huis en de feestzaal staan vol boeiende spullen en meubels. “Ik schuim tien rommelmarkten af per weekend en vind altijd interessante spullen. Ik koop alles wat ik mooi vind. Als ik het mooi vind, moet ik het hebben, en dan geef ik het soms cadeau aan iemand. Mijn kinderen weten dat ondertussen al”, lacht Winfried.

Winfried maakt ook zelfs spullen, en die worden zo gesmaakt dat mensen vragen om het nog eens te maken. “Maar dat doe ik niet. Ik maak van alles één exemplaar en niet meer. Ik heb nu van een oude bok, zo’n typisch turntoestel, bankjes laten maken. En met een oud rolluik uit Spanje in zo’n typische groene kleur een tafeltje gemaakt.” Winfried zou zijn unieke spullen gemakkelijk kunnen verkopen. “Ik zou dat moeten doen, maar ik ben niet goed om mezelf in de markt te zetten. Uiteindelijk is dingen maken wel mijn grote droom.”

Hij weet van elk stuk nog van waar het komt en geeft er vaak ook een totaal nieuwe functie aan. Zo is de leuning om tot aan de feestzaal te komen, eigenlijk een ladder. “Ik heb ook een boekenkast gemaakt met ladders.”

Zoon van gynaecoloog

Winfried is niet enkel creatief, hij heeft ook graag zaken waar een hoek van is. “De tafel in de zaal heeft letterlijk een hoek af. Dat was een perfect normale tafel, maar ik heb er een hoek van gesneden. Mijn broer verklaarde me zot, maar ik ben graag tegendraads. Ik loop liefst naast het zebrapad, zo ben ik nu eenmaal, altijd een beetje een rebel. Mijn vader was ook zo. Hij was de eerste die begon met onderwaterbevallingen. Hij heeft zich lang moeten bewijzen, maar nu doet iedereen het.” Winfried is de zoon van de bekende Oostendse gynaecoloog Herman Ponette, pionier op vlak van onderwaterbevallingen.

Swingende muziek en een lezing van Jean Blaute In Almacen staan tijdens Chambres d’O twee voorstellingen gepland. Op zaterdag zijn er nog tickets voor Cacha Mundinho. De jonge Joana Almeida is singer-songwriter en de eerste vrouwelijke klassieke fadogitarist van Portugal. Haar band heet Cacha Mundinho en hun muziek swingt de pan uit. Je hoort onder meer fado, jazz, Kaapverdiaanse en Braziliaanse muziek. Zoveel ritme in één smeltkroes, probeer daar maar eens stil bij te blijven zitten. Er zijn voorstellingen om 17.30 en 20.30 uur, een ticket kost 8 euro. Op zondag staat een lezing van Jean Blaute gepland in de Spaarzaamheidsstraat. “Ik wil de lezer entertainen met mijn herinneringen aan dat ongewone leven dat ik in ontvangst mocht nemen. En dat is veel meer dan de zotskap Jean Blaute.” Deze voorstelling is uitverkocht.

