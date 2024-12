Cercle Brugge organiseerde tombola voor De Warmste Week: “Ook voetballers voelen zich vaak eenzaam”

Om een steentje bij te dragen aan De Warmste Week organiseerde voetbalclub Cercle Brugge een speciale tombola. Voetballers Maxime Delanghe en Thibo Somers kwamen maandagnamiddag, samen met Chelsea Demeyere van de supportersfederatie, persoonlijk het ingezamelde bedrag bekendmaken op ‘t Zand in Brugge.

“We hebben vorig weekend een kerstmarkt met tombola georganiseerd. Met speciale prijzen zoals een ballonvaart. De actie bracht 7.200 euro op”, legden Chelsea Demeyere en Maxime Delanghe voor de vrt micro’s in het Warmste Huis uit. Ze werden op ‘t Zand in Brugge luid toegejuicht door tientallen supporters van Groen-Zwart.

Eenzaamheid

Thio Somers benadrukte dat eenzaamheid een item is in de profvoetbalsport: “De meeste teams hebben voetballers uit verschillende landen. Ook bij ons in Brugge zitten er spelers van diverse nationaliteiten. Die komen vaak moederziel alleen vanuit hun thuisland naar België. Ze kennen niemand, spreken de taal niet.”

“Bij De Vereniging proberen wij hen een echte thuis te geven, we omarmen hen. Men vergeet vaak dat profvoetballers vaak alleen zijn, tussen de trainingen en de wedstrijden. Dan steekt de eenzaamheid wel eens op.”