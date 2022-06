Cavabar en optredensvoor nieuw Huis Snello

Vzw Snello heeft grote plannen met de bouw van Huis Snello, waar jongvolwassenen met een beperking zelfstandig zullen kunnen wonen. Het eerste weekend van juli houdt men met de cavabar een festival om wat meer financiële armslag te krijgen.

“Het evenement gaat door van 1 tot en met 3 juli. Op vrijdagavond en zaterdagavond is er telkens een barbecue voor 300 aanwezigen. Op zondag is het dan meer een familiedag”, zegt drijvende kracht Koen Ongenae. Op vrijdag komt Filip Bollaert , de peter van Huis Snello, samen met Jan Cleymans en Eric Melaerts het beste van zichzelf geven. Aansluitend is er een optreden van Bram & Lennert. Bram is vaste gitarist van Niels Destadbader. Op zaterdag kan je genieten van Jan the man and Friends, een heuse partyband uit het Brugse. “Op vrijdag en zaterdag is iedereen welkom om van de muziek te komen genieten, ook wie niet ingeschreven is voor de barbecue. Uiteraard kan je dan pas langskomen vanaf 21 uur, maar de inkom is gratis”, legt Koen uit.

Familiedag

“Op zondag is er dan de familiedag met opnieuw gratis inkom. Op die dag komen vier livebands optreden. Zondag starten we op de middag met Meermens. Dat is een rustige start met kleinkunst, dit tijdens het aperitieven. Meermens is afkomstig uit De Haan. Om 14 uur komen de Marcello’s: een plaatselijke band die van alles speelt. Een echte aanrader om de boel op gang te krijgen. Om 16 uur is het dan aan The Glorious Gentlemen’s Club: een band uit het Ninoofse die rocknummers speelt, vooral uit the sixties. Afsluiten doen we om 18 uur met Soul-Shine: deze band brengt vooral soul en disco. Jan Van Hulle uit Loppem en Kristof van Doorn zijn twee van de vaste muzikanten.

Op zondag hebben we ook voor de kinderen gezorgd, er zal terug een springkasteel zijn alsook gekke kapsels. Daarnaast zijn er voldoende drankstanden, braadworsten, ovenkoek met beenhesp, tapas, ijsjes, …Alle opbrengsten gedurende dit weekend gaan naar Huis Snello. Alles vindt plaats in de Boterstraat 16 in Snellegem. Er is voldoende parking voorzien op de weide en er is eenrichtingsverkeer voorzien.”

(PA)

Meer informatie vind je op www.huissnello.be.