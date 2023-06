Cartoonfestival Knokke-Heist staat dit jaar in teken van thema ‘Echt?’

Het Cartoonfestival in Knokke-Heist, een van de meest geliefde en langstlopende evenementen in de regio, staat dit jaar in het teken van het thema ‘Echt?’. De deelnemende cartoonisten werken daarbij rond echtheid.

Focus op vrouwen

De 62ste editie van het Cartoonfestival strijkt van 8 juli tot en met 27 augustus neer in het CC Scharpoord in Knokke-Heist. De organisatie onthulde daarbij het centrale thema voor dit jaar. “Wat is nog echt? Dat is vandaag de dag niet altijd meer zo duidelijk. Denk aan fake news, deepfake-technologie, Instagram-filters en zoveel meer. Deze editie staat volledig in het teken van een krachtig maatschappelijk thema, waarin cartoonisten laten zien wat echtheid betekent, vooral voor vrouwen. Hoe makkelijk of moeilijk is het als vrouw om je echtheid te uiten? Zijn die meisjes in de reclamewereld wel echt? En kan je als vrouw echt je mening kwijt? Hoog tijd om de ballon te doorprikken en terug te keren naar de realiteit.”

Het Cartoonfestival slaat voor dit thema de handen in elkaar met Vlaamse cartoonist en stripauteur Inge Heremans, beter bekend als Ilah, van de semi-autobiografische reeks ‘Cordelia’. Dit jaar fungeert Ilah als gastvrouw op het Cartoonfestival. Verder gaat het festival een samenwerking aan met de zesdelige documentaire-animatieserie “Draw for Change!”. Hierin bieden vrouwelijke cartoonisten en hun tekeningen een blik op enkele van de meest prangende problemen waarmee vrouwen vandaag wereldwijd te maken hebben.

Bezoekers kunnen op het festival meer dan 500 cartoons bekijken, waaronder werk van onder meer Amany Al Ali, Anne Stalinski, Eva Lynen, Floor Denil, Iris Van Robays en Niet Nu Laura.

De Grote Prijs Knokke-Heist Gouden Hoed

Elk jaar wordt in het kader van het Cartoonfestival de internationale cartoonwedstrijd De Grote Prijs Knokke-Heist Gouden Hoed georganiseerd. Een professionele achtkoppige vakjury, onder leiding van Chris Dusauchoit, selecteerde alvast de tien kanshebbers op een geldprijs van 5.000 euro. De winnaars worden bekendgemaakt op zaterdag 8 juli tijdens de officiële opening van het Cartoonfestival in Knokke-Heist. (MM)