Cartoonfestival in Knokke-Heist lokt zo’n 15.000 bezoekers

Het Cartoonfestival in Knokke-Heist heeft dit jaar een kleine 15.000 bezoekers gelokt. De 61ste editie van het festival stond in het teken van ‘Feest!’.

De 61ste editie van het Cartoonfestival kreeg als ondertitel niet toevallig ‘Waar is da feestje?’ mee. Het is een verwijzing naar allerhande feesten die tijdens de coronacrisis gemist werden. Vijftien bekende en minder bekende Belgische cartoonisten probeerden dat thema te vereeuwigen in cartoons. De bezoekers konden onder andere genieten van tekeningen van Kim, Lectrr en Zaza.

Beste cartoon

Verder waren er de wedstrijden Gouden Hoed Knokke-Heist en Press Cartoon Belgium. Daarbij won Canary Pete een cheque van 5.000 euro voor de beste cartoon die in 2021 in de nationale pers werd gepubliceerd. Ook 491 artiesten uit 95 landen deden een gooi naar de Gouden Hoed. In totaal werden 2.455 cartoons ingestuurd. De zeskoppige vakjury stond onder leiding van Chris Dusauchoit, maar bevatte onder anderen ook Kamal Kharmach en Bruno Wyndaele. De overwinning ging uiteindelijk naar de Braziliaan Evandro Alves, met ‘Santa Claus sick’. (MM)