Carnavalsweekend in Oostende zal drie dagen vol leute en plezier zijn

Oostende is klaar voor het traditioneel carnavalsweekend met op vrijdag de aanstelling van Prinses en Prins Carnaval, op zaterdag de kindercarnavalsstoet en op zondag de grote carnavalsstoet met Kloeffeworp op het Wapenplein. Het hele carnavalsweekend werd voorgesteld in Taverne ’t Zeezotje, op het Vissersplein.

De festiviteiten starten op vrijdagavond om 19 uur in het stadhuis, met de officiële aanstelling van Prinses en Prins Carnaval, de Prinses 3de leeftijd, de Jeugdprins en de Jeugdprinsessen. Uiteraard is er ook de symbolische overhandiging van de sleutel van de stad. Om 20 uur trekt de cimateirestoet, met lampionnen, via de Vindictivelaan en de Visserskaai naar het Vissersplein. Daar gaat Tjannie Carbon op de brandstapel en na deze carnavaleske gebeurtenis volgt een optreden van de Oostendse chrooner, Will Andis.

Kinderstoet

Op zaterdag wordt om 13 uur verzamelen geblazen voor de kindercarnavalsstoet op het Petrus & Paulusplein. Om 15 uur trekt de stoet met deelname van alle Oostendse carnavalsgroepen en een zestal jeugdverenigingen door de Vindictivelaan, de Kapellestraat en de Groentemarkt naar het Vissersplein. Daar vindt de verbranding plaats van Mini Tjannie Carbon, is er een minikloeffeworp en staan er ook optredens gepland, tot 22uur, van Papa Chico, Kurt Doornaert en DJ Savas.

Op zondag trekt de grote carnavalsstoet met 26 carnavalswagens uit Oostende, Heist, Zeebrugge, Maldegem, Roeselare en Nederland door de straten van Oostende. De start wordt gegeven aan Petit Paris en de apotheose, de Kloeffeworp, gaat door om 16uur op het Wapenplein. Om 18 uur volgen er nog optredens van Jacco Ricardo en DJ Savas op het Visserrsplein.

Geen centrale feesttent

Nieuw voor het Oostends carnaval is dat er geen centrale feesttent wordt opgesteld. Er is wel de milde medewerking van twaalf horecazaken aan het feestweekend. Alle carnavalisten zijn er welkom en zullen er ondergedompeld worden in de Oostendse carnavalssfeer. De twaalf ‘feestkroegen’ zijn: Poppy’s pizza & pasta, l’Improviste, Bistro ’t Zeezotje, Filip’s Place, Café Rood, Café De Crayon, Café Ding Dong, Alexander, Nana Thai Café, Café De Pelouse en Café Theater.

Schepen van Samenleven, Maxim Donck, is alvast enthousiast over de samenwerking tussen de stad en de Oostendse carnavalisten.“Voor het eerst in deze legislatuur was er een echte nek-aan-race voor de titel van Prins Carnaval. De grote interesse, meer dan 1100 stemmen werden uitgebracht, bewijst dat het Oostendse carnaval weer leeft. We verwachten op 3, 4 en 5 maart een spetterend carnavalsweekend, waarbij leute en plezier voor jong en oud, centraal staan!” (FRO)