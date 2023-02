Carnavalstoet Zwevezele brengt recordaantal carnavalisten op de been

De carnavalsstoet in Zwevezele bracht 15.000 kijklustigen naar het dorp. De stoet bracht heel wat humoristische en actuele onderwerpen naar voor. De carnavalsgroep De Chiro – Oldies kregen de eerste prijs met hun wagen ‘Oldies zwemmen in Bacardi Lemon’.

De carnavalsstoet was aan de 53ste editie toe en de bolhoedjes kleurden dit jaar donker groen. De stoet werd ingevuld met 41 groepen. De toeschouwers genoten met volle teugen van de mooi versierde praalwagens. “Het publiek was fantastisch en de stoet was een echt pareltje”, vertelt voorzitter van de Orde van de Bolhoed Geert Styl. “De deelnemende groepen gaven elk voor zich het beste van zichzelf. De dag voor carnaval was er de traditionele kroegentocht met een opkomst van 1 500 deelnemers. Dit brengt ons tot een record aantal deelnemers. Na de carnavalsnamiddag kwamen de Romeo’s langs naar de feesttent en opnieuw was de feesttent goed gevuld.”

Van boerenprotest tot afscheid van de Queen

Tal van KLJ-verenigingen uit diverse gemeente waren aanwezig met elk hun eigen praalwagen. Het uitgebeelde onderwerp was het boerenprotest en de problematiek rond de land- en tuinbouw. Tussendoor zorgden fanfares en harmonies voor het muzikaal tintje en De Ijsezwaaiers uit Overijse toonden hun kunnen met het vlagenzwaaien. De fusie met ruzie, protest en vrede tussen Wingene en Ruiselede werd mooi uitgebeeld door De Feestneuzen. Die groep behaalde de tweede plaats. De Britse Queen Elisabeth werd niet vergeten en haar afscheid werd mooi uitgebeeld. Carnavalsgroep De d’Ulle Rokken brachten ‘God save The Queens’ en werden derde. De Chiro-Oldies zwommen in Bacardi Lemon en zij werden knap eerste.