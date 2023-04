Carnavalstoet trekt op 8 april door de straten van Bredene

Na vier jaar onderbreking trekt er op zaterdag 8 april opnieuw een carnavalstoet door de Bredense straten. Net als alle voorgaande edities wordt ook deze georganiseerd door het Bredens Carnaval Comité in samenwerking met het gemeentebestuur.

“Het carnavalsweekend start op vrijdag 7 april om 15.00 uur met een bezoek aan het woonzorgcentrum Jacky Maes”, geeft Els Anseeuw van het Bredens Carnaval Comité aan. “Rond 19.30 uur wordt dan symbolisch de gemeentesleutel door de bevoegde schepen overhandigd aan het BCC. Na die sleuteloverdracht kan er deelgenomen aan ons carnaval feestmaal met vol-au-vent, stoofvlees of balletjes in tomatensaus (reserveren is noodzakelijk via 059/32.15.97).”

Op zaterdag 8 april, om 14u11, vertrekt de Carnavalstoet in de Breendonklaan om via de Noord-Edestraat, Fritz Vinklaan, Duinenstraat en Kapelstraat naar het MEC Staf Versluys, waar de stoet wordt ontbonden, te trekken.

38 praalwagens

“38 praalwagens en groepen uit alle Vlaamse provincies stappen mee in de stoet. Op het einde van de stoet is er de traditionele ‘grote spekkeworp’, waarmee ook mooie prijzen kunnen gewonnen worden.”

Het BCC draagt dit jaar zijn stoet op aan Werner Anseeuw en Eric de Groote, twee van de stichtende leden van de Bredense Carnavalstoet die in 2021 en 2022 overleden.

“Op zondag 9 april kun je in taverne De Puinhoop (Duinenstraat 323) nog genieten van een overheerlijk en uitgebreid ontbijt en de carnavalskater wegspoelen. (reserveren is ook hiervoor noodzakelijk via 059/32.15.97)”, pikt Els, dochter van de vorig jaar overleden BCC-voorman Werner, in.

Het Bredens Carnaval weekend eindigt op zondag 9 april in de namiddag met de teruggave van de sleutel aan het gemeentebestuur.

