Carnavalstoet in Oostduinkerke onder een stralend winterzonnetje

Na twee coronajaren en een afgelasting door een zware storm die de kustgemeente in 2022 teisterde, trok op zondag 19 februari opnieuw een carnavalstoet door de straten van Oostduinkerke. De stoet met 26 groepen, waaronder heel wat praalwagens, trok langs de Zeedijk, de Albert-I laan, de Leopold-II laan en de Vrijheidsstraat door het dorp.

Op sommige plaatsen stond het publiek rijendik en namen gretig allerlei snoep, geurwater en confetti in ontvangst. De Koninklijke Harmonie ‘Vrienden van de Brandweer’ opende de kleurrijke stoet met jong en minder jong geweld. Het paradecorps ‘El Fuerte’ sloot de optocht af. Traditioneel kleurden ook heel wat verenigingen van buiten Oostduinkerke de stoet.

Prins Carnaval 2023 Dimitri Callewaert en zijn schildknapen, Martin Desaever en Mike Debruyne mochten opnieuw groepen uit Roeselare, Oostende, Alveringem, De Panne, Veldegem, Veurne, Lombardsijde en Gullegem in Oostduinkerke ontvangen.

De Carnavalsgekte in Oostduinkerke beperkt zich niet alleen tot de stoet zelf, maar er is ook nog een Vette Dinsdag Maskerade op 21 februari en ook op woensdag 22 februari start om 14.00 uur nog een Kindercarnavalstoet in Koksijde.

(JT/ Foto JT)