Carnavalsstoet trekt op 9 maart door centrum van Torhout

Op zondag 9 maart heeft de Torhoutse carnavalsstoet plaats.

In totaal stappen 34 groepen en orkesten mee. Alleen de grote pop van Karel Van Wijnendaele (Koarle) zal uitzonderlijk niet meerijden, want ze moet gerestaureerd worden in Aalst. De stoet vertrekt om 14.30 uur in de Oostendestraat (ongeveer ter hoogte van de Werkenstraat) en trekt via de ’s Gravenwinkelstraat, de Vestingstraat, de Bruggestraat, de Burg, de Beerstraat, de Spinnenschoolstraat, de Stationsstraat, de Elisabethlaan, de Bassinstraat, de Lichterveldestraat en de Zuidstraat naar de Markt. Vorig jaar hadden de burgemeester en schepenen zich in tiroleroutfit uitgedost. Benieuwd wat het dit jaar wordt.