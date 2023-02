Carnavalskoorts stijgt naar hoogtepunt in Maldegem: “Drie stoeten op zondag”

Op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 februari zetten ze in Maldegem de zotskap op. Ook dit jaar werkten de carnavalisten van de ‘Raad van Elf d’Euzdre Veuze’ een goedgevuld programma uit met leuks voor jong en oud. “We zijn klaar om er een grandioos feest van te maken.”

“Eerst en vooral zijn we verheugd dat we op vrijdagnamiddag 17 februari van 16 tot 18 uur op de schaatspiste op het marktplein weer ‘Carnaval on Ice’ kunnen organiseren. We roepen de jeugd dan ook op om verkleed te komen schaatsen”, vertelt Kris Wille van de Raad van Elf.

Samson & Marie

“Ook zijn we blij dat Samson & Marie dit jaar voor het eerst hun opwachting maken tijdens het kindercarnaval, dat op zaterdag 18 februari vanaf 13.30 uur plaatsvindt in de feesttent in het Sint-Annapark. Traditioneel worden die namiddag ook de Jeugdprins- en Jeugdprinses verkozen”, vertelt voorzitter Kris Wille.

Zaterdagavond staat op het gemeentehuis dan weer de machtsoverdracht op het programma. Tijdens dit carnavaleske moment worden Prins Yannick en Prinses Sarah officieel aangesteld. In het bijzijn van hun gevolg ontvangen ze uit handen van de burgemeester de sleutels van het gemeentehuis. Aansluitend volgt daarna de traditionele kroegentocht.

Het hoogtepunt van Carnaval Maldegem zijn uiteraard de stoeten op zondag 19 februari.

Meer dan 2.000 figuranten

Vanaf 15.30 uur trekt de 26ste reclamestoet door het centrum, gevolgd door de 42ste kindercarnavalsstoet. Om 17.30 uur vindt op het marktplein de ‘Gouden Worstenworp’ plaats en vanaf 19.30 uur wordt het weer over de koppen lopen tijdens de 56ste avondstoet.

“Aan onze drie stoeten zullen er meer dan 2.000 figuranten deelnemen”, aldus Kris Wille. “Ook de reclamestoet, die nog langer is dan vorig jaar, belooft een enorm succes te worden. Bovendien lieten enkele deelnemers weten dat ze voor een opvallende reclamestunt zullen zorgen.”

Wie is het best verkleed?

Na de stoet vindt in de feesttent in het Sint-Annapark een grandioze carnavalsfuif plaats en barst het straatcarnaval los. Ook dit jaar gaat de Raad van Elf in het feestgewoel op zoek naar de best verklede persoon of groep. “Er zijn tal van mooie prijzen te winnen”, klinkt het enthousiast. (Michel Wijne)