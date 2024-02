Carnavalsgekte is in aantocht met carnavalsstoet in Zwevezele

Op zondag 11 februari trekt de carnavalsstoet door de straten van Zwevezele. De Orde van de Bolhoed brengt een schitterend programma met een kindercarnaval, een carnavaleske kroegentocht en een gratis optreden van Willy Sommers.

“Wij zijn intussen aan de 54ste carnavalsfeesten toe binnen de gemeente Zwevezele”, vertelt voorzitter Geert Styl.” Vorig jaar konden we van een topeditie spreken en dit na het vervelende coronajaar. De mensen waren dolenthousiast en bedankten onze orde dat wij carnaval, na de verplichte stop, opnieuw tot leven brachten. Van daaruit weten we dat carnaval bij Zwevezele hoort en dat brengt ons voldoening om jaar na jaar iets moois te organiseren. Komende editie blijft ongewijzigd, maar toch staan wij voor een nieuwe uitdaging.”

“We zijn verplicht om te werken met herbruikbare bekers. Dit betekent voor ons een grote uitdaging met een niet te onderschatten logistieke voorbereiding. Voor het volledige weekend zijn er 30.000 bekers voorzien. We beschikken niet over een wasstraat, want dit is in de tent niet haalbaar. De gebruikte bekers worden in verzegelde bakken verzameld voor schoonmaak achteraf.”

Kindercarnaval

Op zaterdag 10 februari is er kindercarnaval in sporthal De Zwaluw langs de Kasteelstraat. Omstreeks 13.30 uur kunnen de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar hun kans wagen om verkozen te worden tot jeugdprins of jeugdroosje. De jury met de Bolhoedladys en Bolhoeden, kiezen een winnaar. Alle deelnemers ontvangen een prijs en de winnaars mogen hun titel vieren op de prinsenwagen in de stoet. Om 14 uur start het echte kindercarnaval met een gratis schminkstand en workshops.”

“Naar de avond toe is er de verklede kroegentocht waar er jaarlijks duizenden mensen aan deelnemen. Voor tien euro kan je genieten van de tocht met acht deelnemers. De KLJ van Zwevezele organiseert op die avond het Krokusbal in de feesttent. “Het topmoment is de carnavalsstoet met prachtige praalwagens”, gaat secretaris Tom Gryspeert verder.

“Vorig jaar kenden we 41 deelnemers. De inschrijvingen verlopen heel vlot en we komen nu al boven de 41 uit. Iedere deelnemer kan prijzen verdienen en die worden toegekend door een jury en de pers. De prijzen kenden een update met een verhoging in bedrag. De omloop van de stoet blijft idem en is een viertal kilometer. Het Marktplein is volledig verkeersvrij tot 19 uur.”

Om 14.30 uur vertrekt de stoet. Vanaf 17 uur is er de carnavalsafsluiter in de feesttent met prinsenworp, uitslag van de carnavalsstoet 2024 en een gratis optreden van Willy Sommers. Dj Dennis Cartier zorgt voor een mooie afsluiter.

(NS)

www.carnavalzwevezele.be