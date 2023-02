Carnavalsambiance en nieuwe prinses in Oostende

Vorig weekend wist Kjenta Dupont zich te kronen tot Prinses Carnaval Groot-Oostende 2023. Het carnavalsfeest in de Bagatelle op het Wellingtoncomplex werd bijgewoond door enthousiaste carnavalsvierders, die hun schade van de coronapandemie moesten inhalen.

Positief is de samenwerking van het Hof der Prinsen met het Hof der Prinsessen, nu met meer dan 40 leden. Tijdens het bal kwamen ook de twee kandidaten voor de titel van Prins Carnaval Groot-Oostende 2023 op het podium. Het belooft een spannende strijd te worden. Zowel Marco Daelman (20), ‘Marco’ , voorgesteld door The Blues Brothers, ex-jeugdprins 2013 en levenspartner van Prinses Kjenta, als Kjetil Maertens, ‘Schelpe’, ex-jeugdprins 2009 en 2012, zijn twee volwaardige kandidaten

Met 1.000 op Prinsenbal

“Na enkele jaren vol miserie en gebrek aan kandidaten mogen we ons verheugen in de heropleving van het Oostends carnaval”, zegt Glenn Dangreau, voorzitter van de Orde van de Kloeffe en organisator van Het Prinsenbal op 18 februari in Zaal Wellington. “Twee ex-jeugdprinsen van het Oostends carnaval nemen de handschoen op tegen elkaar in de strijd voor de prinsenkroon 2023. Kandidaten Marco en Schelpe kennen het klappen van de carnavalszweep.”

“Op vrijdag 3 februari worden de kiesnummers getrokken in het lokaal van Orde van de Kloeffe, café St-Michel, nabij de grote kerk. Het traditionele Prinsenbal met verkiezing heeft plaats op 18 februari in zaal Wellington, met optreden van Michel Angelo, imitator André Hazes. De twee kandidaten moeten zich voorstellen en een show van 20 minuten geven. Daarna gaan de stembureaus open en kan er gestemd worden tot 1 uur. Ik verwacht meer dan duizend carnavalisten in de Wellington en een nek-aan-nekrace voor de titel. Ik durf geen voorspelling maken.”

Op 25 februari vindt in Zaal Bosjoenk (het jeugddorp) de verkiezing plaats van jeugdprins en jeugdprinsessen. Hopelijk zijn er veel kandidaten. De nieuwe prins en prinsessen worden ontvangen op vrijdag 3 maart in het stadhuis en mogen op de praalwagen meerijden tijdens de kindercimateirestoet en de grote carnavalsstoet op 5 maart.

In ‘t Bosjoenk wordt ook de Prinses derde Leeftijd gekozen. Er zijn twee kandidaten: Engeltje en Knuffeltje. Nancy Develter, Engeltje, is 52 jaar oud. Ze woont in Oostende, is getrouwd met Rudy De Cock en heeft een zoon van 21. Ze houdt van carnaval, muziek en fotograferen. Ze wordt voorgesteld door de carnavalisten met ‘Een Hoek Af’. Chantal Fraigneux is 61en woont ook in Oostende. Ze is gepensioneerd, heeft vier kinderen en twaalf kleinkinderen. Ze stelt zich voor onder de naam van ‘Knuffel 1’. Ze wordt voorgesteld door de Orde van de Dunekeuns uit Bredene. Chantal houdt van naaien, breien en haken, en uiteraard van carnaval.

Carnavalsweekend

Het groot carnavalsweekend van Oostende start op vrijdag 3 maart met de plechtige aanstelling van de nieuwe Prins, Prinses & Jeugdprins & Jeugdprinses Groot-Oostende 2023 in het stadhuis. In optocht trekken de carnavalisten dan naar het Vissersplein voor de traditionele popverbranding, gevolgd door een kroegentocht in het centrum.

Op zaterdagnamiddag volgt de kindercimateirestoet. De start wordt gegeven op het Petrus & Paulusplein, met apotheose op Vissersplein. Er is de verbranding van Mini Tjannie Carbon, de Spekkenworp en er zijn optredens gepland van Papa Chico en Kurt Doornaert.

Op zondag 5 maart trekt de grote carnavalsstoet van Petit Paris naar het Vissersplein, gevolgd door de Kloeffenworp van op het Feestpaleis en een optreden van Jacko Riccardo op het Vissersplein.